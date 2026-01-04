Georgia espera que Venezuela revoque su reconocimiento de regiones separatistas

Tiflis, 4 ene (EFE).- Las gobierno georgiano manifestó este domingo su confianza en que Caracas revoque su reconocimiento de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur como países independientes después de la salida del poder de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de la república caucásica señaló que «sigue de cerca» los acontecimientos en Venezuela y espera que los procesos se desarrollen «en el mejor interés del pueblo venezolano».

«Considerando que el reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de la regiones georgianas ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes constituye una flagrante violación del derecho internacional, esperamos que los recientes acontecimientos conduzcan a la revocación de esa decisión ilegal», señala la nota oficial.

La independencia de Abjasia y Osetia del Sur fue reconocida por Rusia tras una guerra con Georgia en el verano de 2008. Más tarde, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Siria siguieron el ejemplo de Moscú.

En enero de 2019, Georgia reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.EFE

