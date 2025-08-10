Germán Pezzellla se rompe los ligamentos cruzados y será baja entre 7 y 9 meses

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- El defensor Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación tardará entre 7 9 meses, anunció este domingo su club, River Plate.

El exjugador del Real Betis se lesionó antes del fin del primer tiempo del partido de la Liga Argentina que su equipo igualó el sábado sin goles con Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América.

La grave lesión se produjo sobre ls 40 minutos cuando el jugador, de 34 años, cometió una falta sobre Walter Mazzantti y quedó tendido sobre el césped con visibles muestras de dolor.

Pezzella fue rápidamente asistido y abandonó la cancha llorando ante la tristeza de sus compañeros.

Los estudios médicos confirmaron hoy la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le margina del resto de la emporada.

“Fuerza y pronta recuperación, Germán”, publicó River Plate en sus cuentas oficiales. EFE

