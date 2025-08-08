The Swiss voice in the world since 1935

Ghislaine Maxwell no podrá estar en programa de entrenamiento de cachorros en la prisión

Nueva York, 8 ago (EFE).- La millonaria británica Ghislaine Maxwell no podrá participar del programa de entrenamiento de cachorros que existe en la nueva prisión a la que fue trasladada en Texas, por su condena de 20 años de cárcel por facilitar chicas menores de edad a su expareja Jeffrey Epstein para que abusara de ellas.

De acuerdo con Canine Companions, una organización sin ánimo de lucro que entrena perros de servicio, y administra programas de crianza de cachorros en varias prisiones del país, incluido el lugar donde está Maxwell, el tipo de delito por el que cumple cárcel le impide tener contacto con los cachorros del programa, señaló la cadena NBC.

Maxwell, sentenciada en 2022, cumplía su condena en una cárcel de mínima seguridad en Tallahassee, Florida, pero fue trasladada a otra de baja seguridad en Texas el 1 de agosto, luego de ser entrevistada por personal del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein.

«No permitimos que nadie cuyo delito implique abuso hacia menores o animales, incluido cualquier delito de naturaleza sexual», tenga contacto con los cachorros, indicó a la cadena Paige Mazzoni, directora ejecutiva de Canine Companions.

«Esos son crímenes contra personas vulnerables, y los estás poniendo con un cachorro vulnerable», explicó Mazzoni.

El Departamento de Prisiones así como David Oscar Markus, abogado de Maxwell, rechazaron explicar por qué fue transferida, pero la medida se produjo una semana después de que el fiscal general adjunto Todd Blanche entrevistara a Maxwell en un tribunal de Florida. EFE

