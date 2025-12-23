Gigantes y Leones ganan y firman su clasificación a la postemporada de la liga dominicana

Santo Domingo, 22 dic (EFE).- Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido se impusieron este lunes a los Tigres del Licey y a las Estrellas Orientales para firmar su clasificación a la postemporada en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con sus triunfos, Los Potrillos y Los Escarlatas se unen a las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este como los equipos que disputarán la semifinal, que está pautada para iniciar el próximo 27 de diciembre.

Los Gigantes ganaron su tercer juego consecutivo para asegurar su clasificación, luego de haberse quedado fuera la pasada campaña, eliminando en su camino a los Tigres, que habían disputado tres finales seguidas.

Por su parte, los Leones se recuperaron de las dos derrotas consecutivas que sufrieron sábado y domingo, para lograr la victoria con la que mantienen con vida sus aspiraciones de retener el título de campeones, mientras que las Estrellas cayeron por tercera ocasión seguida, para ver acabadas sus posibilidades de avanzar al Round Robin.

GIGANTES 5-3 TIGRES

Marco Hernández disparó un sencillo y un triple para remolcar tres carreras y fue la figura clave en la victoria de los Gigantes sobre los Tigres en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Hernández, quien inició su carrera con los felinos, disparó un sencillo para remolcar la primera carrera del partido en la cuarta entrada y volvió al ataque en el séptimo capítulo, cuando conectó un triple productor de dos anotaciones, para coronar un rally de tres vueltas en ese séptimo episodio.

Luis García Jr. anotó dos vueltas, mientras Deyvison de los Santos anotó e impulsó una carrera para redondear el ataque de los Gigantes.

El estadounidense Shane Greene lanzó las primeras 4.1 entradas sin permitir anotaciones, dando paso al cuerpo de relevo, acreditándose la victoria Angel Chivilli, quien tiró un capítulo en blanco.

Jimmy Cordero sacó los últimos cuatro outs del encuentro y se llevó el salvamento por los Gigantes.

Los Tigres, quienes contaron con cuadrangular de Adames, anotaron dos veces en el octavo acto y lograron colocar las carreras del empate en las bases con dos fuera, pero Cordero ponchó a Domingo Leyba para terminar con la amenaza.

La derrota fue para Radhames Liz, quien permitió una anotación en tres entradas por los Tigres.

LEONES 11-3 ESTRELLAS

En Santo Domingo, Héctor Rodríguez, quien estuvo de regreso en la alineación de los Leones, se fue perfecto en tres turnos al bate, fletó un cuadrangular, anotó tres carreras y remolcó tres vueltas para que los escarlatas derrotaran a las Estrellas en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Rodríguez había finalizado su participación con los Leones a petición de los Rojos de Cincinnati, su organización de MLB, pero estuvo de regreso este lunes, en un partido, que de haber caído, hubiese dejado fuera de la clasificación a los vigentes campeones.

Pedro Severino anotó y remolcó dos carreras, Erik González empujó dos vueltas y José Marmolejos anotó dos veces para los rojos.

Phillips Valdez trabajó 2.1 entradas de una anotación para quedarse con el triunfo por los rojos.

Las Estrellas tomaron la delantera anotando dos carreras en la primera entrada, por sencillos remolcadores de Ismael Munguía y de Dairon Blanco.

El estadounidense Zac Kristofak permitió tres carreras en un tercio de entrada y perdió el juego por los verdes.

Este martes los Tigres enfrentarán a los Gigantes, mientras que las Águilas jugarán ante los Toros para completar el calendario regular del campeonato. EFE

