Gobierno belga invitará a 170.000 jóvenes de 17 años a hacer servicio militar voluntario

2 minutos

Bruselas, 8 sep (EFE).- Unos 170.000 jóvenes belgas de 17 años recibirán el próximo noviembre una carta del Ministerio de Defensa de Bélgica para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de un año.

Así lo anunció el ministro de Defensa ,Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, que el pasado 22 de febrero ya habló de la intención de introducir el servicio militar voluntario para hombres y mujeres mayores de 18 años, indicó la agencia Belga.

Las inscripciones estarán abiertas a candidatos de entre 18 y 25 años a partir de enero de 2026,.

El Ministerio de Defensa espera que se presenten unos 3.500 candidatos, aunque solo elegirán a los 500 mejores en verano, que comenzarán el entrenamiento en septiembre de 2026 con un salario de 2.000 euros netos al mes.

Además de las cartas, el ministerio organizará sesiones informativas en todas las provincias del país.

«Necesitamos personal nuevo en el Ministerio de Defensa», enfatizó el ministro, que explicó que «está llegando mucho equipo nuevo» para el que hace falta «personal».

Los jóvenes reclutas se encargarán de tareas de vigilancia tanto en las fuerzas navales, como aéreas y terrestres.

El Ministerio de Defensa belga tiene previsto aumentar a mil las plazas disponibles para 2027 e incrementará la cifra progresivamente hasta llegar a un máximo de 7.000.

Pese a su proyecto para ampliar el número de reservistas, Bélgica no contempla volver al servicio militar obligatorio, como es el caso de países como Alemania.

El Consejo de Estado de Bélgica consideró el 28 de agosto que la propuesta de ley para introducir el servicio militar voluntario no establece de manera lo suficientemente concreta los «elementos esenciales» del tratamiento de datos.

Según el mayor tribunal administrativo del país, el acceso a datos como el lugar de nacimiento o el número de registro civil es desproporcionado en relación con la finalidad prevista.

En julio, la Autoridad de Protección de Datos del país también se pronunció en contra de esta ley.

En Bélgica, el Consejo de Estado puede suspender las medidas decretadas por el gobierno o un ministro si considera que existe una causa de ilegalidad que lo justifique. EFE

