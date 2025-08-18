Gobierno de Bolivia activa alerta migratoria a hijo del presidente por compra millonaria

La Paz, 18 ago (EFE).- La Dirección de Migración de Bolivia activó una alerta migratoria a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce, luego de que se reabriera -hace poco menos de un mes- la investigación por la compra irregular de una propiedad avaluada en 3,3 millones de dólares, informó este lunes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

En una conferencia de prensa en Sucre, Mariaca manifestó que las acciones de la Fiscalía están dentro del marco de la objetividad y no hay «persecución contra nadie».

«Es importante poder hacer conocer (la activación) de una alerta migratoria en contra de esta persona, en la investigación dentro del marco de la objetividad», señaló el fiscal general.

Al margen de esta acción judicial, Mariaca informó que la Fiscalía aprobó también diferentes requerimientos como informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre los movimientos económicos de Arce Mosqueira.

Según el fiscal general, el hijo de Arce ya dio su declaración informativa el 24 de mayo de 2024 en La Paz, pero desde esa fecha no hubo más acercamientos ante las autoridades del Ministerio Público y el caso se cerró.

No obstante, el pasado 24 de julio, el fiscal Hernán Kiffer Aranda reabrió la investigación y el hecho fue comunicado al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción 15 de la ciudad de La Paz.

La resolución de reapertura fue emitida luego de una solicitud presentada por el diputado Héctor Arce, seguidor del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien denunció el caso ante la Fiscalía.

Según la denuncia, el hijo de Arce compró la propiedad ‘Adán y Eva’ por 3,3 millones de dólares ubicada en un lugar «privilegiado» de Santa Cruz, la región más grande de Bolivia y considerada como el motor económico del país.

Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Arce Mosqueira dejara de ser funcionario del Estado, a través de un crédito millonario otorgado por una entidad financiera.

Según la investigación, Arce Mosqueira también obtuvo el permiso de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar el desmonte de casi mil hectáreas.

De acuerdo con documentos obtenidos mediante orden fiscal y difundidos por medios nacionales, los hijos menores del mandatario, Rafael y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en 2021 seis créditos bancarios por 9,1 millones de dólares para comprar tierras, maquinaria e insumos agrícolas para desarrollar cultivos en Santa Cruz. Los prestatarios tenían entonces 20 y 25 años, y no contaban con trayectoria agropecuaria ni empresarial.

Por otro lado, el hijo mayor del mandatario, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue denunciado también por el diputado Arce por fungir como intermediario y sin ser funcionario entre el Estado y las empresas que se disputaban los proyectos de explotación de litio.

Sobre este caso, el fiscal general dijo -sin más detalles- que mediante una disposición judicial, se determinó archivarlo.

A principios de julio pasado, el presidente Arce calificó como «guerra sucia» las acusaciones contra sus hijos y atribuyó las denuncias a intereses políticos que buscan dañar su imagen.

El jefe de Estado afirmó entonces que sus hijos se defenderán en las instancias que correspondan. EFE

