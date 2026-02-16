Gobierno de Ecuador pide a la Fiscalía que investigue los incendios ocurridos en Guayaquil

(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior)

Quito, 15 feb (EFE).- El Ministerio de Gobierno de Ecuador pidió este domingo a la Fiscalía General del Estado que inicie investigaciones sobres los incendios ocurridos en los últimos días en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en el país.

En un comunicado señaló que ante «los graves y reiterados incendios» registrados en Guayaquil, solicitó de manera «inmediata y formal» a la Fiscalía el inicio de una «investigación exhaustiva» para determinar el origen de estos hechos y establecer responsabilidades penales, administrativas y civiles.

«La ciudadanía merece respuestas claras. No es aceptable que se repitan emergencias sin que se determinen responsabilidades sobre el uso de los predios afectados y el cumplimiento de las normas de seguridad y control», anotó.

Avanzó que la Gobernación de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil) y la Intendencia ejecutarán operativos sostenidos de verificación, con inspecciones rigurosas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

«Aquí no habrá indiferencia ni dilación. Cuando está en riesgo la vida de las familias quayaquileñas, el Gobierno Nacional actúa. Actuamos pidiendo investigaciones, desplegando controles, dando soluciones», apuntó al señalar que cada institución deberá asumir sus responsabilidades técnicas y legales.

Entre semana, un edificio colapsó en el centro de Guayaquil por un incendio que se mantuvo activo durante varias horas, mientras que este domingo se registró otro flagelo en la misma ciudad, que comenzó en una bodega y luego se propagó.

«Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden», escribió este domingo el ministro del Interior, Jhon Reimberg en su cuenta de la red social X.

En una rueda de prensa informó de la intervención a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), que -de acuerdo al ministro- incumplió el acuerdo al tener un almacenamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad en un lugar fuera de la institución.

Asimismo, indicó que, a partir de este domingo y por tiempo indefinido, el Gobierno toma el control operativo de las instalaciones de Segura EP.

«No hemos venido a confrontar al Municipio. Hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil», aseveró.

Informó de que para impedir que sigan ocurriendo incendios, cerrarán algunas zonas del centro de Guayaquil, cuya alcaldía está ahora en manos de Tatiana Coronel, en reemplazo de Aquiles Alvarez.

Alvarez, que llegó a la alcaldía de manos del movimiento correísta Revolución Ciudadana, lidero por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), cumple desde el pasado miércoles prisión preventiva tras haber sido detenido un día antes en medio de investigaciones de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, junto a dos de sus hermanos y ocho personas más.

El alcalde detenido, que también es investigado en el llamado caso Triple A por presunta comercialización ilegal de combustible, y que asegura ser víctima de una persecución política, es la figura más visible de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa.

Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador, país que vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

