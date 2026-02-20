Gobierno de Portugal quiere reformar sistema de emergencias médicas y de protección civil

2 minutos

Lisboa, 20 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), presentó este viernes un proyecto que busca hacer frente a los estragos que los temporales han provocado en el país y con el que, entre otros, el Gobierno busca reformar el sistema de emergencias médicas y la protección civil del país.

En el Consejo de Ministros celebrado hoy, el Ejecutivo aprobó las líneas generales del plan Portugal Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR), una iniciativa que ahora entra en fase de discusión antes de ser llevada al Parlamento para ser aprobada.

Pese a la expectativa que ha generado en el país este proyecto, que anunció el Gobierno tras los daños provocados por las intensas lluvias de las últimas semanas, Montenegro no detalló cuánto será el monto que se destinará, sino que este se establecerá más adelante.

El primer ministro adelantó que la financiación llegará a través de mecanismos europeos y también por aportaciones nacionales que saldrán del presupuesto del Estado y de la deuda pública, aunque no precisó cifras.

Tampoco dio detalles sobre en qué consistirán las tres fases del PTRR que describió, para el corto, medio y largo plazo.

La primera fase está contemplada para que se desarrolle hasta final de este año y estará enfocada en la recuperación de los destrozos de los temporales; a medio plazo se contempla otra fase hasta 2029 y una tercera hasta 2034.

Montenegro mencionó que dentro de este plan se reformará la estructura de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) y del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM), aunque no precisó cuándo ni cómo al ser preguntado por los periodistas.

Los temporales registrados en las últimas semanas han causado múltiples destrozos en Portugal, como inundaciones urbanas, cortes de carreteras y caídas de estructuras de edificios, entre otros daños, así como varias muertes. EFE

