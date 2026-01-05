Gobierno dice que Venezuela «se encuentra en absoluta paz»

Caracas, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este domingo que el país «se encuentra en absoluta paz» y que las instituciones garantizarán la seguridad, luego del ataque militar ejecutado durante la madrugada del sábado por Estados Unidos, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Queremos, finalmente, certificar que hasta ahora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad», dijo el ministro de Comunicacion, Freddy Ñañez, en una transmisión obligatoria de radio y televisión. EFE

