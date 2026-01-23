Gobierno japonés propone endurecer las leyes migratorias a dos semanas de las elecciones

Tokio, 23 ene (EFE).- El Gobierno japonés de Sanae Takaichi propuso este viernes un paquete de medidas para endurecer las leyes migratorias y promover la «coexistencia» con los extranjeros, poco más de dos semanas antes de la celebración de unas elecciones anticipadas en las que la inmigración será uno de los temas ineludibles.

Entre las medidas propuestas se encuentran requisitos más estrictos para lograr la nacionalidad japonesa, como aumentar el número de años que un ciudadano debe residir en el país o completar cursos para aprender el idioma y las reglas sociales japonesas, según una serie de documentos publicados en la página web de la oficina de Takaichi tras una reunión ministerial.

También plantean restringir la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en Japón o tomar medidas para combatir el sobreturismo, como promover la dispersión de visitantes a zonas menos conocidas del país.

«Es necesario abordar la ansiedad y la sensación de injusticia que siente el público con respecto al uso inapropiado de sistemas y el comportamiento por parte de algunos ciudadanos extranjeros que violan las leyes y normas japonesas», explicó el Gobierno en un resumen sobre las medidas.

En un documento más extenso detallando las propuestas, el grupo ministerial encargado incluye ideas como reducir los programas de captación de trabajadores extranjeros en favor de «recursos humanos nacionales» o realizar encuestas para detectar posibles casos de fraude fiscal.

También incluye medidas de apoyo e integración para ciudadanos extranjeros como la puesta en marcha de centros de consulta o «promover un mes de concienciación sobre la coexistencia con extranjeros».

El aumento sin precedentes en la llegada de turistas a Japón, unido al crecimiento en el número de residentes extranjeros, han generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad japonesa a lo que consideran una excesiva permisividad de las autoridades con la inmigración, lo que se ha traducido en avances electorales de partidos abiertamente xenófobos, como el derechista Sanseito.

La conservadora Takaichi, que llegó al poder en octubre tras unas primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que siguieron a una serie de malos resultados electorales, ha puesto énfasis en la importancia de asegurar la integración de los ciudadanos extranjeros en Japón, y ha pedido a su Gobierno medidas contra los residentes ilegales o el abuso de las normas.

La reunión ministerial de este viernes coincidió con la disolución de la Cámara Baja ordenada por la mandataria, que ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero para tratar de traducir su alta popularidad en escaños y lograr una mayoría más holgada para gobernar.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, alrededor de 3,95 millones de ciudadanos extranjeros residen en Japón, un 3,2 % de la población, en su mayoría chinos, seguidos de vietnamitas y coreanos. EFE

