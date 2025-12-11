Gobierno pide a la OEA reunirse para informarse de lo ocurrido en elecciones de Honduras

Santo Domingo, 11 dic (EFE).- República Dominicana, a través de su Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó a ese organismo convocar a una sesión extraordinaria a los fines de que el jefe de la misión de observación electoral enviado a Honduras, embajador Eladio Loizaga, pueda ofrecer informaciones sobre las elecciones generales celebradas en ese país el pasado 30 de noviembre.

Mediante una comunicación oficial remitida a este organismo, el país, junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay y Perú, propusieron que esta reunión se realizara el próximo lunes 15 de diciembre en la sede de la OEA, en Washington, dijo este jueves la Cancillería en un comunicado.

Previo a esta iniciativa, la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), de la que República Dominicana forma parte junto a Costa Rica, Panamá y Ecuador, ha emitido dos comunicados en los que expresa el compromiso inquebrantable con la Carta Democrática Interamericana, la defensa de la democracia y los principios que garantizan elecciones libres, transparentes, pacíficas y verificables.

En un primer comunicado, el 2 de diciembre de 2025, la ADD exhortó a las autoridades electorales de Honduras continuar con el conteo de los votos emitidos en las elecciones del 30 de noviembre, de forma tal que los observadores internacionales puedan dar fe de la transparencia y resultados del proceso.

Mientras que, en un segundo comunicado, de fecha 9 de diciembre, la ADD mostró su preocupación ante la declaración de nulidad del proceso electoral hecha por la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, al margen del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad competente para administrar el proceso.

En ese mismo comunicado, estos países hicieron un llamado urgente a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos a que presente al Consejo Permanente de la OEA un informe que permita conocer la situación actual del proceso electoral.EFE

