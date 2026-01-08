Gobierno sirio exige retirada de los kurdos de dos barrios en Alepo en medio de ofensiva

2 minutos

El Cairo, 8 ene (EFE).- El Gobierno sirio exigió este jueves a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada liderada por kurdos, su retirada de dos barrios de la ciudad de Alepo, escenario de ataques entre ambos bandos, para poner fin a la «situación militar» que ya ha dejado más de una decena de muertos desde el martes.

«El caos y la escalada que presenciamos son resultado directo de la violación del acuerdo por parte de las Fuerzas de Siria Democrática, que ha socavado los entendimientos previos y ha abierto la puerta a la tensión y la inestabilidad», dijo el Gobierno sirio en un comunicado, reproducido por la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Exigió «inequívocamente la retirada de las milicias (en alusión a las FSD) de los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh y el fin de esta situación militar, que amenaza la vida de los civiles y obstaculiza cualquier solución política seria», según la nota, que añade que la función actual del Estado «se centra en asegurar el perímetro de Alepo, eliminar los focos de fuego de la ciudad, proteger a la población civil y prevenir una mayor escalada».

Además, afirmó que no se puede llegar a la estabilidad «mientras las armas permanezcan fuera del control del Estado».

En la nota, el Gobierno quiso aclarar que «los kurdos son un componente fundamental e integral del pueblo sirio, y que el Estado los considera socios plenos de la nación, no una entidad separada ni un caso excepcional».

Poco antes, el líder de las FSD, Mazlum Abdi, denunció que los ataques de las tropas del Gobierno sirio y de facciones islamistas aliadas contra Alepo socavan las oportunidades de llegar a un acuerdo entre ambos bandos enfrentados desde el martes.

Abdi, que se reunió en Damasco a principios de semana con altos cargos del Gobierno sirio en el marco de la integración de las FSD en el Ejército nacional, denunció que «continuar con el principio del combate y el lenguaje de la guerra para imponer soluciones unilaterales es inaceptable».

Según el líder kurdosirio, los choques en Alepo, que se han saldado de momento con una decena de muertos civiles, según diferentes estimaciones del Gobierno sirio y las FSD, «abre la puerta a graves cambios demográficos» y «expone a los civiles atrapados» en los dos barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsud y Ashrafieh.

Estos choques han despertado los temores de una escalada regional, especialmente después de que Turquía haya prestado su ayuda a las autoridades de Damasco y que Israel se haya posicionado con los kurdosirios. EFE

