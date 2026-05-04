Gobierno venezolano dice que aumentará bonificaciones y no salarios para evitar inflación

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Caracas, 4 may (EFE).- El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, explicó este lunes que el incremento anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, será por la vía de las bonificaciones y no del salario para evitar el aumento de la inflación, cuyo valor acumulado fue de 71,8% durante el primer trimestre del año.

«En estos momentos no podemos aumentar salario y no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación», señaló Castillo en una entrevista en la emisora privada Onda.

El ministro indicó que el «ingreso mínimo integral» es un mecanismo que está usando el Gobierno venezolano para «llegar al aumento de salario» y añadió que en estos momentos de crisis hay que actuar con «mucha responsabilidad» porque los recursos actualmente «son finitos».

«Hemos sido muy golpeados, nuestra economía ha sido sumamente golpeada y, en consecuencia, no tenemos para resolver los problemas como quisiéramos resolverlos, sobre todo los problemas salariales y laborales», añadió.

Igualmente, dijo que esta situación no será permanente y «pronto» anunciarán aumentos salariales, así como otras informaciones importantes para todos los trabajadores del país, sin precisar más detalles.

«Esto es absolutamente coyuntural, los bonos, el ingreso integral, hasta que nosotros podamos reconstruir el sistema laboral venezolano», apuntó.

Castillo enfatizó en que el Gobierno chavista no va a sustituir el concepto de salario por el concepto de ingreso integral.

El jueves pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, mientras el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares -0,27 centavos de dólar- desde 2022.

La mandataria encargada destacó que este aumento es el «más importante de los últimos años» y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea «inferior» al monto.

También informó que los jubilados en su país recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales.

Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año 2026, según cifras oficiales difundidas a inicios de abril por las autoridades.

Rodríguez aseguró que estos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con Estados Unidos y, según aseguró, fue un consenso alcanzado con sindicalistas chavistas y opositores.EFE

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