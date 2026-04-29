Gol pospone inicio de ruta Asunción-Miami por subida de combustibles, según ente paraguayo

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Asunción, 29 abr (EFE).- La aerolínea brasileña GOL postergó el inicio de los vuelos directos entre las ciudades de Asunción y Miami, que estaba prevista para el 8 de junio próximo, informó la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay, que atribuyó la decisión al aumento de los precios de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio.

«Por el momento, lo que hay es una postergación del inicio de las operaciones», indicó en la radio ABC Cardinal el director de la Dinac, Nelson Mendoza, tras señalar que la compañía brasileña entregó el martes una nota oficial en la que comunicó la medida.

Actualmente, ninguna aerolínea opera vuelos sin escalas desde la capital paraguaya hacia Estados Unidos.

GOL justificó, según el director, que se trata de «un vuelo nuevo, que estaban explorando» y señaló que el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener «impacto» en las operaciones de la ruta.

«El siguiente paso es esperar a que se estabilice de nuevo los precios del combustible y de ahí volver a estudiar la alternativa de la ruta», agregó Mendoza.

El director comentó que GOL planeaba asignar para esta ruta, que iba a tener cuatro frecuencias semanales, un avión Boeing 737-800 para 178 pasajeros, y que incluso planteó reducir la capacidad a 150 personas para dar mayor autonomía al vuelo.

Por otro lado, informó que han mantenido conversaciones con la aerolínea estadounidense American Airlines sobre la posibilidad de reabrir la ruta entre Asunción y Miami, suspendida desde 2020, pero la aerolínea manifestó que mientras no dispongan de aviones como los Airbus A321 «la factibilidad era imposible».EFE

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