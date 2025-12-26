Golpistas birmanos celebran elecciones sin oposición y con apoyo de Rusia y China

5 minutos

Bangkok, 26 dic (EFE).- La junta militar que detenta el poder en Birmania desde el golpe de febrero de 2021, que acabó con un Gobierno democrático, celebrará este domingo las primeras elecciones desde la asonada, con Naciones Unidas y Occidente en contra, pero respaldadas por China y Rusia, sus aliados económicos y militares.

El líder de la junta, Min Aung Hlaing, que está sometido a sanciones internacionales al ser considerado responsable de violencia contra civiles en Birmania (Myanmar), ha convocado estos comicios, que se realizarán prácticamente sin observación extranjera y con los líderes de la oposición prodemocrática presos o exiliados.

El régimen castrense se comprometió tras la asonada a llamar a las urnas, después de justificar el golpe en una denuncia de fraude no documentada en las elecciones de 2020 en Birmania, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, encarcelada desde entonces.

Con la LND ilegalizada y el país sumido en el conflicto, las elecciones son tachadas de farsa por la oposición y gran parte de la comunidad internacional y vistas como un intento de legitimación de la junta.

Como explica Amael Vier, analista de la Red Asiática de Elecciones Libres (ANFREL), «se trata de elecciones en medio de la guerra» que libra el Ejército por el control de territorios contra guerrillas étnicas y la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en parte por exdiputados del Legislativo derrocado por los militares tras el golpe.

Una apuesta vacía

Al igual que Vier, durante un foro en Bangkok a mediados de diciembre, el director para Birmania de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), James Rodehaver, insistió en que estos comicios no solucionarán el conflicto armado que vive el país ni las necesidades urgentes de un tercio de la población, que no tiene garantizado el acceso a alimentos o a atención médica.

«Birmania nunca había sido más inestable que ahora», subraya Rodehaver, quien recordó que ya en octubre el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó este llamado a las urnas al considerar que, en cambio, hay que aumentar lo más pronto posible la asistencia humanitaria y detener la violencia.

«No creo que nadie crea que esas elecciones serán libres y justas», dijo entonces Guterres durante su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Kuala Lumpur.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, reforzó esta semana la posición de la ONU, al acusar al Ejército de «usar la violencia brutal para obligar a la gente a votar» y de amenazar a civiles con ataques aéreos y confiscar bienes si no acuden a las urnas.

«Estas elecciones se desarrollan claramente en un ambiente de violencia y represión (…) No existen condiciones para el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación o reunión pacífica que permitan la participación libre y significativa del pueblo», sentenció Türk en un comunicado.

Además, esta semana se conoció que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también parte de la ONU, escuchará en enero el caso contra Birmania por el supuesto genocidio contra los rohinyá, ocho años después de que el Ejército -liderado por Min Aung Hlain- lanzara una campaña contra la minoría étnica musulmana que motivó su huida en masa del país.

Potencias aliadas

Pese a la condena general internacional sobre estas votaciones, también de Estados Unidos y la Unión Europea, la junta cuenta con el respaldo de China y Rusia, cuyos Gobiernos se acercaron este año más que nunca desde el golpe a los líderes del Ejército.

Min Aung Hlaing se reunió en 2025 dos veces con los presidentes Vladímir Putin y otras dos con Xi Jinping, encuentros que terminaron con compromisos poco claros sobre ampliar la cooperación económica y militar, mientras el Ejército es acusado de usar armamento ruso en las numerosas masacres de civiles documentadas por varias ONG.

Según una nota oficial de Pekín, ambos países buscan profundizar y crear proyectos en el Corredor Económico, por el que el gigante asiático recibe petróleo y gas birmano.

Rusia, por su parte, habla de inversiones sobre las que se desconocen detalles y ampliación del intercambio en materia de Defensa.

La junta ofrece a Moscú y Pekín una oportunidad en el negocio energético que dejaron la francesa TotalEnergies y la estadounidense Chevron cuando cesaron sus operaciones a consecuencia del golpe y de la inestabilidad desatada.

Ambas potencias mantienen silencio frente a las numerosas acusaciones que recaen sobre la junta birmana y describen los comicios como una solución democrática, pese al rechazo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania y que no enviará observadores el domingo.

Con cautela, India también ha aumentado este año su entendimiento con la junta, mientras países más pequeños, como Bielorrusia, sí han mostrado un apoyo pleno a la convocatoria electoral. EFE

bkk/nc/ah

(foto) (vídeo)