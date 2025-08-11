González Urrutia pide proteger a quien defiende la democracia tras muerte de Uribe Turbay

2 minutos

Madrid, 11 ago (EFE).- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, afincado en España, expresó su pesar por la muerte del precandidato conservador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado durante un mitin, y aseguró que la democracia «necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos».

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día que recibió varios disparos, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.

«Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países», apuntó González, quien fue candidato a las pasadas elecciones en Venezuela.

«El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos», agregó.

Desde el día del atentado, Miguel Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Su fallecimiento ocurrió esta madrugada, a la 1:56 hora local (6:56 GMT), según el centro médico, que este sábado informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política ante las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

González y Uribe se conocieron en octubre pasado cuando el colombiano viajó a Madrid.

González Urrutia fue candidato presidencial en los comicios celebrados en su país en julio de 2024 y se exilió en España tras denunciar fraude electoral.

El dirigente opositor venezolano y Uribe se conocieron en octubre pasado cuando el colombiano viajó a Madrid.EFE

ime/mar