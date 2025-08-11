González Urrutia sobre muerte de Miguel Uribe: El autoritarismo y la violencia se expanden

2 minutos

Caracas, 11 ago (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia dijo este lunes que el autoritarismo y la violencia se expanden tras la muerte este lunes del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, que sufrió un atentado hace dos meses.

«El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen y protegerlos es una responsabilidad de todos», dijo el exembajador en una publicación en X.

González Urrutia, quien dijo haber conocido al senador colombiano en octubre del año pasado en Madrid, sostuvo que es «duro» aceptar que la «violencia política» acabe con la vida de alguien «que solo quería trabajar por una Colombia mejor».

«También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países», apuntó.

El exembajador recordó que en octubre de 2024 se reunió con Miguel Uribe en Madrid, donde hablaron, aseguró, sobre la situación de Venezuela, la democracia y los problemas de Colombia.

«Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba», añadió.

El político asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990.EFE

