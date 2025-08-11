González Urrutia sobre muerte de Miguel Uribe: El autoritarismo y la violencia se expanden

Caracas, 11 ago (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia declaró este lunes que el autoritarismo y la violencia se expanden tras la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay como consecuencia del atentado sufrido elpasado 7 de junio, y envió sus condolencias a los familiares del político.

«El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen y protegerlos es una responsabilidad de todos», dijo el exembajador en una publicación en X.

González Urrutia, quien conoció al senador colombiano en octubre de 2024 en Madrid, sostuvo que es «duro» aceptar que la «violencia política» acabe con la vida de alguien «que solo quería trabajar por una Colombia mejor».

«También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países», agregó.

González Urrutia recordó que cuando se reunió Uribe Turbay en la capital española, hablaron sobre la situación de Venezuela, la democracia y los problemas de Colombia.

«Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba», añadió.

El precandidato presidencial asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990.

Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido de derecha Centro Democrático, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque en Bogotá el pasado 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna mientras daba un mitin de campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Este fin de semana, la clínica donde estaba hospitalizado informó de que su estado de salud había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. EFE

sc/lb/mf