González y Fernández se imponen en la final a la dupla hispano-argentina Triay y Brea

4 minutos

Adrián Vázquez

Barcelona (España), 14 dic (EFE).– La pareja número tres del mundo, formada por las españolas Beatriz González y Claudia Fernández, tocó el cielo este domingo en Barcelona al imponerse en la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals, al derrotar por 6-4, 0-6 y 6-3 a las número uno del mundo, la española Gemma Triay y la argentina Delfina Brea.

De esta forma, la dupla entrenada por la leyenda argentina Gaby Reca corona su primera temporada como equipo con el ‘Torneo de Maestras’, sumando además su sexto título de la temporada.

Las siete victorias en nueve enfrentamientos directos esta temporada a favor de Beatriz González y Claudia Fernández se vieron reflejadas en el primer set. Las españolas crecieron desde la defensa, alargando los intercambios y haciendo sufrir a las reinas del circuito hasta lograr la primera rotura y firmar el 1-2.

La inercia favoreció a las número tres, contundentes cada vez que tenían opción de remate, especialmente con la pala de González. Con ese dominio ampliaron la ventaja hasta el 2-4, mientras Triay y Brea sufrían para cerrar los puntos y empezaban a notar el desgaste, obligándose a exprimir cada recurso para mantenerse con vida en la manga (3-4).

La dupla hispano-argentina tuvo dos oportunidades de rotura que podrían haberlas metido de lleno en el set, pero las dejaron escapar. Finalmente, sostenidas por la defensa y el empuje de González, las número tres cerraron el set por 4-6 tras casi una hora de juego.

La segunda manga comenzó de cara para las número uno. Y eso que Triay y Brea llegaron a estar al borde de desaprovechar un 40-0 a favor, lo que habría cambiado por completo el guion, pero en la octava oportunidad no fallaron y pusieron el 2-0.

Lo que había sido un primer set igualado se transformó en un dominio absoluto de la dupla hispano-argentina. Muy sólidas al saque, maduraron cada punto, defendieron con eficacia y, aprovechando los errores de sus rivales, ampliaron rápidamente la ventaja hasta el 4-0.

González intentó levantar a su pareja con golpes desde todos los ángulos, pero Fernández encadenó errores no forzados que las número uno castigaron. Buscando constantemente a la madrileña, Triay y Brea cerraron el segundo set con un contundente 6-0, forzando el desempate que decidiría a las campeonas.

El inicio del set definitivo estuvo condicionado por las molestias físicas de González, que restaron precisión a sus golpes y permitieron a las número uno del mundo adelantarse 2-0. Pero la pareja número tres no perdió la ilusión. Fernández se redimió de su mal set anterior y forzó la primera rotura, devolviendo el empate a 2-2.

Con globos certeros y remates precisos, González llevó a las españolas al 2-3 y, superadas las molestias, encadenó tres golpes ganadores para el 2-4. Triay y Brea intentaron reaccionar, pero el empuje de la malagueña resultó imparable. Con un último juego magistral, Fernández y González cerraron el 3-6 definitivo, tocando el cielo en Barcelona y conquistando su sexto título de la temporada.

El partido por el tercer y cuarto puesto, novedad en esta edición, cayó para las números dos del ranking, Ari Sánchez y Paula Josemaría. En su «último baile» tras cinco temporadas juntas —dos de ellas en lo más alto del ranking—, con 44 títulos conquistados, la pareja española se regaló una victoria para cerrar una etapa de leyenda.

Ari y Paula se colgaron el bronce tras imponerse por 7-5 y 7-6 a la dupla hispano-portuguesa formada por Sofía Araujo y Andrea Ustero (4), en un duelo muy igualado que se decidió por detalles en ambas mangas.

Su mayor experiencia emergió en los momentos clave del encuentro, con una rotura decisiva en el tramo final del primer set y una notable solidez en el ‘tie-break’ del segundo, para despedirse dejando el contador en 335 partidos ganados, el récord histórico en la historia del circuito. EFE

1012203

avm/fa/cmm