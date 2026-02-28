Grecia adquiere fotos «inestimables» de una de las peores atrocidades nazis

Grecia adquirió oficialmente fotografías de la Segunda Guerra Mundial calificadas como «inestimables» por los expertos, ya que muestran por primera vez una de las peores atrocidades cometidas por la Alemania nazi en el país, declaró el sábado la ministra de Cultura.

«El traspaso de propiedad de la colección fotográfica… se completó», indicó la ministra Lina Mendoni en un comunicado, añadiendo que la colección incluye 262 fotografías, dieciséis documentos y cuatro billetes de la época.

Las fotografías habrían sido tomadas por un soldado alemán que también sirvió en Bélgica y Francia.

El ministerio había indicado anteriormente que estas imágenes parecen mostrar «los últimos momentos» de 200 comunistas griegos ejecutados por los nazis en el barrio ateniense de Kaisariani el 1 de mayo de 1944.

Doce de estas fotografías aparecieron inicialmente en el sitio eBay Crain’s Militaria a principios de mes, antes de ser retiradas.

La aparición de estas imágenes provocó una fuerte emoción en Grecia, especialmente entre los familiares de las víctimas.

Funcionarios del ministerio viajaron a Bélgica para reunirse con el coleccionista que las había puesto a la venta y verificar su autenticidad.

El ministerio no dio detalles sobre las condiciones de adquisición de la colección ni indicó si pagó al coleccionista.

Los 200 comunistas fueron ejecutados en represalia por la muerte de un general alemán y su estado mayor, asesinados días antes por resistentes comunistas.

Esta ejecución fue un acontecimiento importante durante la ocupación nazi de Grecia entre 1941 y 1944, marcada por numerosas atrocidades, principalmente contra aldeanos griegos.

Hasta ahora, los únicos testimonios sobre los últimos momentos de las 200 víctimas eran las notas manuscritas que arrojaron desde los camiones que los llevaban al lugar de ejecución.

Una de las fotos muestra grupos de hombres caminando por un campo. Varias otras los muestran de pie contra una pared antes de la ejecución. En la fotografía más impactante, varios hombres miran fijamente a la cámara y dos de ellos parecen estar cantando.

