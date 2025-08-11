The Swiss voice in the world since 1935

Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla para llevar ayuda a Gaza

Una flotilla cargada de ayuda humanitaria zarpará el 31 de agosto desde varios puertos mediterráneos rumbo a la Franja de Gaza para «romper el bloqueo ilegal israelí», anunció el domingo la activista sueca Greta Thunberg, que formará parte de la iniciativa.

«El 31 de agosto lanzamos el intento más grande jamás realizado para romper el bloqueo ilegal israelí de Gaza, con decenas de barcos partiendo desde España. Nos uniremos a decenas más el 4 de septiembre, que zarparán desde Túnez y otros puertos», escribió en Instagram.

La iniciativa, llamada Global Sumud Flotilla, contará con la participación de artistas, como la actriz Susan Sarandon o los actores Gustaf Skarsgård y Liam Cunningham, además de activistas de 44 países, según el sitio web de la organización, que no precisó el número exacto de barcos.

La Global Sumud Flotilla se define en su web como una organización «independiente» y «no afiliada a ningún gobierno ni partido político».

Esta nueva iniciativa llega tras un reciente intento fallido de llevar ayuda a Gaza, en el que participó Thunberg.

El velero «Madleen», con 12 activistas franceses, alemanes, brasileños, turcos, suecos, españoles y neerlandeses a bordo, fue interceptado el 9 de junio por fuerzas israelíes a unos 185 kilómetros al oeste de la costa de Gaza. Posteriormente fueron expulsados.

