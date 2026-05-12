Groenlandia dice que la negociación con EEUU avanza, pero aún no hay acuerdo

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Las conversaciones entre los gobiernos de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos sobre el futuro de este territorio autónomo danés, codiciado por Washington, avanzan pero aún no se alcanzó un acuerdo, dijo este martes el primer ministro de la isla ártica.

«Me es difícil entrar en los detalles de las conversaciones que tienen lugar en el seno del grupo de trabajo [tripartito], pero hemos superado ciertas etapas en la buena dirección», dijo Jens-Frederik Nielsen en un evento de la capital danesa, el Copenhagen Democracy Summit.

«Estamos negociando, pero no tenemos acuerdo» por el momento, añadió.

Estados Unidos quiere abrir tres nuevas bases militares en el sur del territorio, según varios medios. Estas se sumarían a la de Pituffik, que ya tiene Washington en el noroeste de Groenlandia.

En virtud de un acuerdo de defensa de 1951, actualizado en 2004, las fuerzas armadas estadounidenses tienen un gran margen de maniobra para desplegar instalaciones en territorio groenlandés, siempre y cuando avisen previamente a las autoridades danesas.

A comienzos de año, el presidente estadounidense Donald Trump le dio dolores de cabeza a Dinamarca y a sus aliados europeos con su pretensión de «tomar el control» de la isla ártica. Dijo que de lo contrario China y Rusia extenderían allí su influencia.

Copenhague y Nuuk lograron un primer encuentro en Washington para reconducir la situación por la vía diplomática, y luego se constituyó un grupo de trabajo, a fin de abordar las preocupaciones de Estados Unidos, en particular en materia de Defensa.

«Hemos dicho que estábamos dispuestos a hacer más, a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad nacional o internacional», dijo Nielsen. «Nuestra única exigencia es el respeto», insistió.

En las conversaciones participa del lado de Estados Unidos un alto responsable del Departamento de Estado, Michael Needham.

También participan Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, y el diplomático groenlandés Jacob Isbosethsen, según la prensa. Desde enero se celebraron cinco reuniones, de acuerdo con la BBC.

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