Groenlandia y Dinamarca quieren entrevistarse rápidamente con Rubio tras las amenazas de Trump

Groenlandia y Dinamarca pidieron el martes conversaciones rápidas con Estados Unidos tras las reiteradas reivindicaciones de Donald Trump sobre la anexión de la isla ártica, territorio autónomo danés.

Los gobiernos groenlandés y danés pidieron entrevistarse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para «discutir sobre las declaraciones de Estados Unidos en torno a Groenlandia», señaló en Facebook la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Por su parte, el jefe de la diplomacia danesa afirmó que una reunión con Marco Rubio debería servir para «disipar algunos malentendidos».

«Hicimos la petición ayer», dijo el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, a la salida de una reunión con la comisión parlamentaria de Relaciones exteriores.

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado los planes de Trump sobre el territorio del Ártico, que cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría desempeñar un papel clave a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sin embargo, volvió a insistir en que Groenlandia no está en venta y que solo los groenlandeses deben decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los «principios universales» de «soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras».

«Este apoyo es importante cuando se están cuestionando principios internacionales fundamentales», escribió Nielsen en las redes sociales.

«Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento», añadió.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, donde viven unas 57.000 personas.

Trump indicó el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse «en unos dos meses», una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente depuesto Nicolás Maduro, sea menos apremiante.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que «corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen».

«El Reino de Dinamarca —incluido Groenlandia— forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos», señalaron los dirigentes.

Según el presidente francés Emmanuel Macron y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar «los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras».

