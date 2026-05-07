Grupo de eurodiputados urge a más autonomía en defensa y reforzar pilar europeo en la OTAN

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Bruselas, 7 may (EFE).- Una treintena de eurodiputados del Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa y los Verdes ha instado a la Unión Europea (UE) a potenciar su autonomía en defensa y asumir más responsabilidad dentro de la OTAN.

«Europa debe actuar como una potencia unida. Solo juntos podremos construir nuestra autonomía estratégica en materia de defensa, energía e industria», indicaron los parlamentarios en una carta abierta que será publicada con ocasión del Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.

Destacaron que «los plazos son ajustados» teniendo en cuenta que Estados Unidos «ha fijado el año 2027 como fecha límite para que los europeos asuman una mayor responsabilidad dentro de la OTAN».

Además, aseguraron que, a raíz del conflicto en Irán, «este cambio podría acelerarse» y «solo puede lograrse colaborando estrechamente con socios clave como el Reino Unido, Noruega, Canadá y, en particular, Ucrania».

Para lograr el objetivo de conseguir más autonomía en defensa, los eurodiputados hablan de tres pasos fundamentales, el primero de ellos adoptar urgentemente el paquete legislativo que reduce los plazos y simplifica los trámites burocráticos en la producción militar, integra más el mercado de defensa y facilita las adquisiciones conjuntas.

En segundo lugar, abogan por «crear un verdadero mercado único de la defensa», reduciendo las dependencias mediante el principio de preferencia europea, aumentando la interoperabilidad y logrando economías de escala.

Por último, defienden construir una Unión Europea de Defensa «que refuerce a la OTAN, pero que pueda operar de forma independiente de Estados Unidos».

«La Comisión Europea y el Parlamento Europeo están preparados. Ahora necesitamos un impulso por parte de los gobiernos nacionales», alertaron.

En concreto, apuntaron a que «intereses particulares miopes y viejos hábitos que benefician a las grandes industrias tradicionales siguen bloqueando el progreso real».

En materia de adquisiciones de defensa, señalaron que esas actitudes «impiden dar prioridad a los equipos fabricados dentro de la UE».

«Los intentos de debilitar la aprobación automática de los permisos tras los plazos fijados corren el riesgo de retrasar durante años la construcción de instalaciones críticas de producción» en el sector, advirtieron.

Además, indicaron que las licencias de transferencia intracomunitarias y el tratamiento de los componentes «siguen bloqueados, lo que impide romper las barreras nacionales al comercio militar».

Según los cálculos de los eurodiputados, la compra conjunta de equipos podría suponer un ahorro de hasta 100.000 millones de euros al año.

«Los Estados miembros siguen atrapados en sus trincheras nacionales. Estas leyes deberían haberse ultimado el año pasado», lamentaron. EFE

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