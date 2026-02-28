Grupo opositor iraní en el exilio reclama gobierno provisional hacia una democracia

París, 28 feb (EFE).- La presidenta del grupo opositor en el exilio Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), Maryam Rajavi, reclamó este sábado formar un gobierno provisional para «transferir la soberanía al pueblo de Irán» y establecer una «República democrática».

En un comunicado, CNRI indicó que ese Gobierno, que estaría liderado por Rajavi, llevaría a cabo un plan de 10 puntos para lograr «un Irán no nuclear que también carezca de armas de destrucción masiva», en paz, en coexistencia y con cooperación internacional y regional.

Dicho plan descarta un gobierno religioso y afirma la «soberanía del pueblo en una república basada en el sufragio universal y el pluralismo», con separación entre el clero y el Estado.

Resalta el compromiso con los derechos humanos individuales y colectivos, como el de expresión, reunión, o asociación política, así como con la igualdad de género.

La organización con sede en Francia, que a menudo organiza actos y manifestaciones en grandes capitales desde el exilio, promete igualmente un sistema judicial justo e independiente.

En un mensaje separado dirigido a Irán, Rajavi llamó al personal de las fuerzas armadas a ponerse del lado del pueblo y pidió a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otras instituciones dedicadas a preservar el régimen que depongan las armas y se rindan.

La presidenta del CNRI subrayó, igualmente, que este tiene que ser un momento de «solidaridad» y apuntó la «fuerza» reside «en la unidad y la cohesión del pueblo iraní» contra «la dictadura religiosa y los restos del fascismo monárquico que pretenden robar la revolución democrática».

Encabezados por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEJ), el CNRI es una coalición de grupos disidentes iraníes en el exilio que abogan por la caída de la República Islámica. EFE

