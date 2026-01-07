Guardia Nacional rusa aborta violentamente celebración de concierto punk en Moscú

Moscú, 7 ene (EFE).- Agentes de la Guardia Nacional rusa (Rosgvardia) abortaron violentamente un concierto de música punk en la capital rusa, golpeando a varios de los asistentes por estar suscritos a canales ucranianos o pacifistas en Telegram, según informaron hoy varios medios de prensa y canales independientes de las redes sociales.

El incidente tuvo lugar la víspera, cuando los agentes de Rosgvardia interrumpieron el concierto punk Harvest Feste en el club moscovita ‘Motiga’, según el canal ‘Vazhnie Istorii’, que indicó que estos atacaron a los visitantes con palos y armas de electrochoque.

«Los agentes del orden exigían mostrar las suscripciones en Telegram y proponían firmar contratos con las Fuerzas Armadas», señaló el medio, citando a testigos de los hechos.

Los agentes de Rosgvardia efectuaron registros para hallar drogas, pero les interesaban en particular las suscripciones a canales antibélicos o ucranianos.

Finalmente, el concierto, promovido por los organizadores como parte de un «festival underground que agrupa a los principales grupos de hardcore punk y metal de Rusia», fue cancelado. EFE

