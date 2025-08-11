The Swiss voice in the world since 1935

Guatemala captura a cinco mexicanos y un salvadoreño con 1.500 paquetes de cocaína

Ciudad de Guatemala, 11 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron el sábado a cinco mexicanos y un salvadoreño que transportaban 1.500 paquetes de cocaína en dos lanchas en el océano Pacífico.

La detención y el decomiso fueron confirmados este lunes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, y por el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, en rueda de prensa.

El ministro subrayó que la incautación estuvo a cargo de la Marina de la Defensa Nacional, frente a las costas del océano Pacífico en el departamento (provincia) sureño de Escuintla.

En el operativo «se confiscaron tres dispositivos móviles, tres aparatos GPS, dos teléfonos satelitales y un radio transmisor», según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior).

De acuerdo a las autoridades, las lanchas contenían 1.500 paquetes de cocaína, que están siendo analizados y pesados actualmente para determinar su peso.

Arévalo de León recordó que durante el primer semestre de 2025 se han decomisado aproximadamente 78 millones de dólares en bienes y drogas asociados al tráfico de drogas.

«Seguimos demostrando grandes avances en el combate a estructuras criminales asociadas al narcotráfico», aseveró el gobernante.

Uno de los detenidos, de 48 años, fue herido de bala durante el operativo, según confirmaron las autoridades. Las edades de los otros capturados oscila entre los 23 y 42 años.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado por los carteles del narcotráfico como puente para transportar drogas desde Suramérica a Estados Unidos. EFE

oro/jcm/rao/cpy

