Guatemala captura al decimoctavo presunto narcotraficante de 2025 requerido por EE.UU.

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 14 nov (EFE).- Las autoridades guatemaltecas capturaron este viernes a un presunto narcotraficante, el decimoctavo detenido en 2025, requerido en extradición por la Justicia de Estados Unidos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detuvieron a Adelfo Federico Valdez Santos, alias Lico Valdez, en una comunidad del Caribe guatemalteco.

Según las autoridades, Valdez Santos está acusado de liderar una célula criminal dedicada al narcotráfico en el municipio de Los Amates, en el departamento (provincia) de Izabal, a unos 200 kilómetros de la capital.

El detenido tenía una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, detalló la PNC en sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el Ministerio Público (Fiscalía) explicó que Lico Valdez es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

La justicia estadounidense lo acusa de los delitos de «conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína» con la intención de ingresarla ilegalmente a ese país.

El sábado último, los agentes de la SGAIA capturaron a Pedro Pablo Oliva Catalán, de 35 años, pedido en extradición también por una corte de Texas (EE.UU.) por delitos de narcotráfico.

Según la Policía, Oliva, alias ‘Quib’ o ‘Cowboy’, fue detenido durante un operativo en la aldea San Diego, del municipio de La Libertad, en el departamento (provincia) norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.

Oliva Catalán es acusado por la justicia estadounidense de haber pertenecido a una organización de narcotráfico entre 2017 y agosto de 2024, y de ser responsable de «transportar, dirigir y administrar» una porción de las actividades del tráfico de cocaína del grupo en Guatemala y otros países.

Según los registros oficiales, Valdez Santos se convirtió en el presunto narcotraficante número 18 detenido este año para ser entregado en extradición a Estados Unidos.

La cifra total de extraditables capturados este año en Guatemala suma 31, aunque 13 de ellos son por otros delitos.EFE

