Guatemala expresa su «apoyo» al pueblo venezolano «para reconstruir su institucionalidad»

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala expresó este domingo su «apoyo» a Venezuela «para reconstruir su institucionalidad democrática» tras la captura de su gobernante, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

«El pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática y la comunidad internacional el compromiso de apoyar sus esfuerzos en el marco del derecho y las buenas prácticas internacionales, y de la legislación constitucional venezolana», expuso en un comunicado del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

«Guatemala está lista para apoyar estos esfuerzos y contribuir a una transición inclusiva y pacífica que permita a la brevedad restablecer la legitimidad democrática de su república», añadió la nota de prensa.

De igual manera, el Gobierno de Arévalo de León recalcó que Guatemala «ha sido consistente en su rechazo al régimen autoritario de Maduro» y que por ello «no reconoció» el resultado de las elecciones de julio de 2024.

El sábado, la Cancillería guatemalteca manifestó su «profunda preocupación» por la escalada del conflicto en Venezuela tras la operación militar por parte de Estados Unidos donde se capturó a Maduro.

«El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas», indicó el Gobierno.

Ante esta situación, el país centroamericano reiteró «su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral».

Estados Unidos había informado el sábado que llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Maduro fue detenido en una operación relámpago para luego ser trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn. EFE

