The Swiss voice in the world since 1935

Guatemala extradita a EEUU a un narco ligado al Clan del Golfo y al Cartel de Sinaloa

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guatemala extraditó a Estados Unidos a un narcotraficante «significativo» con vínculos con el colombiano Clan del Golfo y el mexicano Cartel de Sinaloa, informó este martes la embajada estadounidense en este país centroamericano.

«¡Otra gran extradición y un narcotraficante significativo en manos de la justicia de EEUU!», escribió la sede diplomática en su cuenta de X, en referencia al traslado del guatemalteco Roberto Carlo Girón Hernández.

La embajada que el narcotraficante enfrentará cargos por «conspiración para distribuir cocaína en Estados Unidos», y que la función de Girón Hernández era «coordinar con el Clan del Golfo el envío de toneladas de cocaína al Cartel de Sinaloa con destino a los Estados Unidos».

Girón Hernández fue solicitado por la justicia del Distrito Sur de la Florida y fue capturado el pasado 3 de febrero en Guatemala.

Si es condenado podría enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua.

Carteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.

Según las autoridades de Estados Unidos, 90% de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en camiones, aeronaves, lanchas y submarinos.

ec/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR