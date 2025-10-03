Guillermo presta juramento como gran duque de Luxemburgo tras la abdicación de su padre

The Swiss voice in the world since 1935
Este contenido fue publicado en
El gran duque Guillermo de Luxemburgo prestó juramento el viernes al frente de esta pequeña monarquía europea, justo después de la abdicación de su padre, Enrique.

«Juro respetar la Constitución y las leyes», declaró desde la Cámara de Diputados de Luxemburgo, rodeado de parejas reales y dirigentes de las instituciones europeas.

Guillermo sucede a Enrique, quien, visiblemente emocionado, abdicó instantes antes a sus 70 años y después de un cuarto de siglo de reinado.

La nueva pareja gran ducal —Guillermo y su esposa Estefanía— debe encontrarse con la población en una plaza del barrio histórico de la capital de este Estado de poco más de 670.000 habitantes.

Por la noche hay una cena de gala, en la que participarán especialmente el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeier.

Hasta el domingo están previstas festividades en todo el país para conmemorar el «Trounwiessel» («Cambio en el trono» en luxemburgués).

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa.

Aunque representará a una nueva generación al frente del Estado, no debería alterar la práctica del poder en una democracia parlamentaria considerada estable, donde el monarca asume sobre todo funciones de representación además de promulgar las leyes.

En Luxemburgo, «el gran duque encarna la independencia y la estabilidad del Estado», declaró el primer ministro Luc Frieden en una entrevista con la AFP.

