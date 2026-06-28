Gustavo Dudamel aplaza su concierto del 8 de julio en Madrid por el terremoto en Venezuela

Compartir

2 minutos

Madrid, 28 jun (EFE).- El afamado compositor, músico y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aplazó el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 8 de julio en Madrid al frente de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela a causa del grave terremoto ocurrido en su país.

«Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España», lamentó en declaraciones recogidas por la promotora del concierto, Ibermúsica. «En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana», prosigue su comunicado.

En su mensaje, Dudamel anunció que se ha asociado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e invitó a todo el que lo desee a contribuir a la campaña para brindar ayuda inmediata a los más afectados.

«Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento», añadió el músico venezolano.

Entre los graves daños causados en infraestructuras esenciales está el aeropuerto internacional del país, que continúa cerrado sin una fecha prevista de reapertura. Con todo, Ibermúsica insistió en que se está trabajando con Dudamel en una nueva fecha que se anunciarán «tan pronto como sea posible».

Dado que las entradas para este concierto estaban agotadas, los organizadores emplazaron a los afectados por el aplazamiento que necesiten ponerse en contacto con ellos a que lo hagan a través del correo electrónico abonos@ibermusica.es. EFE

jhv/jdm/rod