Guterres alerta en Consejo de Seguridad de «graves consecuencias» si no cesan hostilidades

1 minuto

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este sábado ante el Consejo de Seguridad de que los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní constituyen «una amenaza para la paz» y podrían desencadenar una cadena de acontecimientos de «graves consecuencias» si no cesan las hostilidades.

El jefe de la ONU insistió al comienzo de la sesión, convocada de urgencia tras los ataques, en que la región y el mundo necesitan una «salida inmediata» a la crisis y pidió «actuar responsablemente y juntos para alejar a la región y al mundo del abismo». EFE

