Guterres aplaude el plan de Trump para paz en Gaza e insta a compromisos para un acuerdo

Naciones Unidas, 30 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió este martes el plan presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza y consideró «crucial» que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación.

Guterres «da la bienvenida al acuerdo de ayer del presidente de EE.UU. Trump, que pretende lograr un alto el fuego y una paz sostenible en Gaza y la región. También aprecia el importante rol de los estados árabes y musulmanes que trabajan para este fin», dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

El secretario general «reitera que nuestra prioridad debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto», indicó el portavoz. EFE

