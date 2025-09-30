Guterres aplaude el plan de Trump para paz en Gaza e insta a compromisos para un acuerdo

Naciones Unidas, 30 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió este martes el plan presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza y consideró «crucial» que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación.

Guterres «da la bienvenida al acuerdo de ayer del presidente de EE.UU. Trump, que pretende lograr un alto el fuego y una paz sostenible en Gaza y la región. También aprecia el importante rol de los estados árabes y musulmanes que trabajan para este fin», dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

El secretario general «reitera que nuestra prioridad debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto», indicó el portavoz.

La propuesta de 20 puntos de Trump, realizada de espaldas a la ONU, incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

El portavoz de Guterres, que expresó el apoyo del secretario general a esas condiciones, reiteró el compromiso «firme» de la ONU con todo esfuerzo para «la paz, la estabilidad y un futuro más esperanzador para los pueblos de Palestina e Israel y toda la región».

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Trump advirtió de que si Hamás rechaza la propuesta, EE.UU. dará su «total apoyo» a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza, mientras que el israelí amenazó con que Israel «finalizará el trabajo» en el enclave.

La ONU «ha estado en contacto con EE.UU. en el transcurso de este proceso», divulgó en la sesión de preguntas el portavoz, que explicó que la organización está «empezando los esfuerzos de planificación» a la espera de que Hamás se pronuncie y «contactará con las partes» más adelante.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, sostuvo, según transmitió Haq, que el plan de Trump «abre nuevas posibilidades para que los humanitarios entreguen ayuda salvavidas al volumen que necesitan desesperadamente los civiles» y para que «los rehenes finalmente vuelvan a casa».

Y reiteró el portavoz que la ONU está «preparada y ansiosa» para aprovechar el momento de paz en juego y movilizarse «rápida y eficientemente, como hicimos en el alto el fuego anterior». EFE

