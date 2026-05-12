Guterres pide para África un asiento «permanente» en el Consejo de Seguridad de la ONU

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Nairobi, 12 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este martes para África un asiento «permanente» en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que su ausencia perpetúa «injusticias centenarias», en el marco de la cumbre francoafricana que se celebra en Nairobi.

«Seamos honestos sobre lo que se interpone en el camino de África: un sistema global diseñado sin África y que aún opera en gran medida sin ella, perpetuando injusticias centenarias, un continente de más de 1.500 millones de personas sin representación permanente en el Consejo de Seguridad», declaró Guterres en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta, en la inauguración de la última jornada de la Cumbre África Adelante.

Guterres también señaló que «sin la voz, la representación y el poder de decisión» de los países africanos dentro de las instituciones financieras internacionales, sale perdiendo «el mundo entero»; y que se trata de una situación «inaceptable».

Además, criticó las «injusticias del sistema», que provocan que el continente se enfrente a costes de endeudamiento que «duplican» a los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«El continente también posee extraordinarias reservas de los minerales esenciales para la transición ecológica. Durante demasiado tiempo, un patrón se ha repetido. Los recursos de África se han extraído, el valor se ha obtenido en otros lugares y el daño ambiental ha sido olvidado», añadió Guterres.

El jefe de la ONU abogó por seguir el camino marcado por el panel de las Naciones Unidas sobre Transiciones Energéticas Críticas, que pasa por lograr unas cadenas de valor justas en el procesamiento y fabricación de minerales, transparencia, estándares ambientales, derechos humanos y beneficios para las comunidades locales.

«No más explotación, no más saqueo. Los pueblos de África deben ser los primeros y principales beneficiarios de los recursos del continente», agregó.

Guterres elogió a los líderes africanos por «proponer soluciones» ante estos problemas, como la ampliación de la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo, la movilización de capital privado a gran escala y el alivio de la carga de la deuda que asfixia a las economías en desarrollo.

«África no espera. África se mueve y África vive», concluyó.

La Cumbre África Adelante es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones en 1973, y cuenta con la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos.

La primera jornada, que tuvo lugar el lunes en la Universidad de Nairobi, se centró en un foro de negocios, en asuntos culturales y en el deporte.

Esta segunda jornada acoge una sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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