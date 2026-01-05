Guterres pide que se respete el derecho internacional tras la acción militar en Venezuela

Nueva York, 5 ene (EFE).- El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, su «profunda preocupación» por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que «prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados».

Además, manifestó su preocupación por la posible «intensificación de la inestabilidad interna» en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un «diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo». EFE

