Guterres urge «cese inmediato de hostilidades» y condena escalada militar en Oriente Medio

1 minuto

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el «cese inmediato de las hostilidades» y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras «el uso de la fuerza por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región».

Guterres advirtió en un comunicado de que «la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales», pidió «una desescalada urgente» y dijo que, de no producirse, «existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio». EFE

