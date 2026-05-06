Guyana denuncia dos nuevos ataques contra sus patrullas en la frontera con Venezuela

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Georgetown, 6 may (EFE).- La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) denunció este miércoles que una de sus patrullas enfrentó «fuego hostil dos veces» cuando realizaba operaciones de seguridad en la frontera con Venezuela, en la Región Siete del país.

Ambos incidentes ocurrieron en el río Cuyuni mientras la patrulla escoltaba en la tarde del martes varios buques civiles, según el comunicado de la GDF, que indicó que sus efectivos respondieron a los ataques y no hubo heridos.

La GDF declaró que continúa manteniendo «una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental» y que está comprometida con «la salvaguarda de la integridad territorial de Guyana y de la seguridad de las comunidades fronterizas».

Estos nuevos incidentes se producen después de que el pasado lunes un soldado de la GDF resultara herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha que patrullaba también en el río Cuyuni.

Ese ataque ocurrió cuando la lancha escoltaba tres embarcaciones civiles con personas y carga desde Makapa hasta Eterinbang.

La patrulla respondió al fuego y logró escoltar al convoy fuera de la zona.

La frontera entre ambos países ya fue escenario en 2025 de ataques similares, que las autoridades guyanesas atribuyeron a grupos criminales venezolanos, siendo el más grave uno en febrero de ese año que se saldó con seis soldados de la GDF heridos.

Ante las recientes acusaciones de Guyana, el canciller venezolano, Yván Gil, tildó este miércoles de «relatos y montajes» estos incidentes.

Los ataques coinciden con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Guyana y Venezuela expresan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y otorga el Esequibo a Georgetown.

El laudo había sido aceptado durante más de 60 años antes de que Venezuela lo declarara nulo en 1962 y reavivara su reclamo sobre ese territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales.

El agente de Venezuela ante la CIJ, Samuel Moncada, rechazó hoy la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo. EFE

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