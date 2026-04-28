Guyana exige a Caricom apoyo a su soberanía tras escándalo por broche de Delcy Rodríguez

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San Juan, 28 abr (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se quejó este martes formalmente ante la Comunidad del Caribe (Caricom) y pidió el respeto a su soberanía, tras el escándalo desatado por el broche usado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está relacionado con la región fronteriza en disputa del Esequibo.

En una carta dirigida al presidente de turno de Caricom, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew, Ali lamentó que los recientes encuentros bilaterales entre Venezuela y otros Estados miembros de la organización caribeña «hayan estado acompañados por la ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana».

Rodríguez lució en sus visitas este mes a Barbados y Granada, donde se reunió con los primeros ministros Mia Mottley y Dickon Mitchell, respectivamente, un broche de un mapa de Venezuela que incluye como parte de ese país al Esequibo, un territorio que administra Georgetown pero reclama Caracas.

Tanto Barbados como Granada, al igual que Guyana, son miembros de la Caricom, una organización de integración caribeña formada por 15 países.

El mandatario guyanés recordó en su misiva a Drew que todos los líderes de Caricom han apoyado reiterada e inequívocamente la soberanía e integridad territorial de Guyana, así como la resolución de la controversia mediante el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«Guyana respeta plenamente el derecho soberano de los Estados miembros de Caricom a mantener relaciones bilaterales con todos sus socios, incluida Venezuela, pero el uso de estos encuentros para promover una reclamación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como tolerancia», denunció Ali.

En esta línea, subrayó que «el apoyo de Caricom a Guyana debe reflejarse no solo en declaraciones, sino también en la conducta de los encuentros oficiales».

El presidente guyanés insistió en que el broche «no es meramente una cuestión de simbolismo», sino que se trata de «una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma consistente y legal».

El uso del controvertido broche en las visitas de Rodríguez a Barbados y Granada ha generado fuertes críticas entre la población y el sector privado de Guyana.

«Es inaceptable en el marco del derecho internacional y la diplomacia responsable», declaró la Comisión del Sector Privado, que calificó lo sucedido de «agresión simbólica destinada a moldear narrativas y a socavar la estabilidad regional».

La CIJ tiene previsto iniciar las audiencias orales el 4 de mayo sobre la disputa del Esequibo. Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962. EFE

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