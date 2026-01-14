GWEC alaba países latinoamericanos por desempeño en energía eólica, pero podrían hacer más

Isaac J. Martín

Abu Dabi, 14 ene (EFE).- Brasil y México son países que Ben Backwell, director ejecutivo del Global Wind Energy Council (GWEC), elogia por su desempeño y potencial en la energía eólica, un gran recurso en Latinoamérica que espera que sea aprovechado por todos, pese a las «barreras políticas» y los «mensajes negativos» de la actual administración estadounidense.

Así lo expresó en una entrevista a EFE en Abu Dabi el jefe de la organización internacional que representa a la industria de la energía eólica, que indicó que «ya alrededor del 70 % de la energía en Sudamérica proviene de fuentes renovables».

Para la energía éolica, Brasil es su gran mercado al haber tenido «un desempeño fantástico durante muchos años». De hecho, se convirtieron en «la segunda mayor fuente de generación eléctrica del país. Pero en el último año, más o menos, hemos tenido problemas de vertimientos y una relativa falta de demanda».

Pero eso -apunta- ha sido sólo en el último año, algo que considera «temporal», y la solución pasa por «resolver algunos problemas de red y, además, por seguir descarbonizando el resto de la economía, porque eso es lo que va a crear la demanda».

México y Argentina, con «increíbles» recursos eólicos

Backwell hizo alusión a otros países con recursos eólicos que considera «increíbles». Uno de ellos es México.

«En los últimos años ha habido barreras políticas. Sin embargo, México cuenta con un recurso eólico increíble, realmente extraordinario, y creemos que ahora la energía eólica va a volver en el país, porque el gobierno está empezando nuevamente a lanzar licitaciones y quiere que el sector privado vuelva a participar en la construcción de proyectos eólicos», avanzó.

El país tiene cadena de suministro, pero ha quedado un poco en pausa, «aunque volverá cuando regresen los proyectos».

En general, es una pausa a corto plazo, aclaró, ya que México es «un mercado grande donde realmente necesitan sustituir combustibles fósiles y donde sabemos que podemos ser más competitivos».

Pero, sin duda, es Argentina el país del mundo que» podría estar haciendo mucho más» con los mejores «factores de capacidad»- la relación entre la energía real que un parque eólico produce en un período y la energía máxima que podría haber producido si funcionara continuamente a su máxima potencia nominal durante ese mismo tiempo.

«Argentina es un país que podría estar haciendo mucho más. En realidad, Argentina tiene algunos de los mejores recursos eólicos del mundo. Tuvimos parques eólicos allí con factores de capacidad del 62 %. No he visto esos factores de capacidad en ningún otro lugar. Hay un enorme potencial a lo largo de toda la costa argentina y también en algunas provincias del interior», aseguró.

«Pero, de nuevo, las políticas tienen que estar ahí», se lamentó, en referencia al actual Gobierno de Javier Milei, aunque auguró que el país «contará con algunos de los mejores recursos eólicos del planeta y se pueden hacer muchas cosas con eso».

Los mensajes negativos de EEUU

Backwell confía en que hay «un desajuste en la narrativa» sobre las eólicas, gran parte por los «mensajes negativos que llegan desde Estados Unidos», aunque «en realidad la industria está yendo bastante bien».

Precisamente, desde que regresó al poder el pasado enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado repetidamente su contrariedad con las energías renovables, en especial la eólica, al argumentar que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

«La gente no habla con suficiente confianza sobre la energía eólica cuando debería hacerlo, porque es un gran beneficio para las economías: aporta desarrollo industrial y crea empleos de calidad», aseveró Backwell, y añadió que «las emisiones de todo el ciclo de vida de la eólica, incluida la fabricación, son las más bajas de todas las fuentes».

De hecho, indicó que el año pasado se instalaron más de 150 gigavatios a nivel mundial por primera vez, mientras que este año «probablemente se instalarán entre 160 y 170 gigavatios».

Sobre la intención anunciada por Trump de retirarse de entidades que promueven las energías limpias, como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Backwell lo consideró «decepcionante» y que no sirve «a los intereses de nadie, ni del mundo ni de Estados Unidos».

«Lo interesante es que seguimos viendo instalaciones de eólica y solar a muy buen ritmo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque económicamente son muy competitivas. Además, es difícil conseguir alternativas como turbinas de gas, donde hay largas listas de espera. Si eres una empresa eléctrica y necesitas energía, las renovables son la solución más obvia: son las más baratas y las más disponibles», sentenció.EFE

