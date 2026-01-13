Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana

Imagen del 9 de enero en Martigny de la ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio mortal que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana en la víspera de Año Nuevo. Afp Pool Keystone / Fabrice Coffrini

Uno de los propietarios del Bar 'Le Constellation' está en detención preventiva, informó el Ministerio Público Valesano. El 9 de enero se realizó un homenaje a las víctimas del incendio en Crans-Montana.

SWI, RTS y agencias

El seguimiento informativo tras la tragedia en Crans-Montana se actualiza día con día en esta entrega.

Martes 13 de enero:

La gerente del bar Le Constellation, donde tuvo lugar la tragedia que causó la muerte de 40 jóvenes, recibió este martes medidas de sustitución a la detención preventiva. Jessica Moretti recibió la tarde del martes la prohibición de salir del país. Debe entregar todos sus documentos de identidad y de estancia ante el Ministerio Público y presentarse diariamente ante un puesto de policía, según indica un comunicado del Tribunal de medidas coercitivas del Cantón del Valais.

Lunes 12 de enero:

Este mismo Tribunal ordenó el lunes la detención provisional por un período inicial de tres meses de Jacques Moretti, dueño y gerente del bar Le Constellation. No obstante, la justicia deja abierta la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas.

En total, 80 personas heridas siguen hospitalizadas en Suiza y en el extranjero, informó el consejero de Estado valesano Mathias Reynard. Diez de ellos se encuentran en centros de salud del Valais.

Varios clientes presentes en el bar durante la noche de Año Nuevo afirmaron al grupo investigador encargado del caso no haber visto ninguna salida de emergencia. Sus declaraciones figuran en el expediente penal obtenido por la Radio y Televisión Suiza francófona RTS, unidad hermana de Swissinfo.

El cantón del Valais habilita una línea telefónica de apoyo psicológico relacionada con el incendio de Crans-Montana, accesible de forma gratuita las 24 horas en el número 0800 012 210.

Viernes 9 de enero:

La Fiscalía del Valais ha ordenado la detención preventiva de Jacques Moretti, gerente del bar Le Constellation, tras el incendio mortal del 1 de enero.

La decisión se tomó tras la audiencia del viernes con Moretti y su esposa, Jessica, propietarios del bar. Jessica Moretti permanece en libertad.

Jacques Moretti fue detenido después de una audiencia de seis horas. La Fiscalía citó el riesgo de fuga como motivo de esta medida, según un comunicado de la fiscal pública del Valais, Béatrice Pilloud.

La pareja propietaria del bar donde ocurrió el siniestro llega el 9 de enero a la fiscalía valesana. Keystone / Jean-Christophe Bott

La pareja francesa llegó a la sede del Ministerio Público alrededor de las 8:00, acompañada por sus tres abogados: Yaël Hayat, Nicola Meier y Patrick Michod. Los Moretti llegaron escoltados por la policía cantonal valesana. Tuvieron que abrirse paso entre unos 50 periodistas.

Tres fiscales dirigieron el procedimiento, entre ellas Catherine Seppey (a cargo de la investigación) y Béatrice Pilloud. Las preguntas relacionadas específicamente con la tragedia se aclararán en breve. Varios abogados de las víctimas pudieron asistir a las audiencias.

A las 14:00, Suiza guardó un minuto de silencio dedicado a las víctimas del incendio de Nochevieja en Crans-Montana, en el que murieron 40 personas y 116 resultaron heridas. El momento de recogimiento tuvo lugar en una jornada nacional de duelo.

El incendio de Crans-Montana ha convertido a Suiza en «una sola familia en duelo», afirmó el presidente suizo Guy Parmelin en su discurso durante la ceremonia conmemorativa celebrada también el viernes en Martigny.

El presidente suizo Guy Parmelin (izquierda), Mathias Reynard (centro), presidente del Ejecutivo cantonal del Valais, y Christophe Darbellay (derecha), miembro del Ejecutivo del cantón del Valais, entre los asistentes a la ceremonia oficial conmemorativa y a la jornada nacional de duelo tras el incendio mortal en el bar “Le Constellation” de Crans-Montana. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones Martigny Expo (CERM), en Martigny, Suiza, el viernes 9 de enero de 2026. Keystone / Laurent Gillieron

«Una sóla familia en duelo», dice el presidente suizo

El incendio de Crans-Montana ha convertido a Suiza en «una sola familia en duelo», afirmó el presidente suizo Guy Parmelin en su discurso durante la ceremonia conmemorativa celebrada el viernes en la ciudad de Martigny, en el Valais, cantón donde ocurrió la tragedia. Esta ciudad está situada a 38 km. de Crans-Montana por carretera, pero el trayecto suele tomar hasta una hora de tiempo en auto, pues se trata de una zona alpina.

Parmelin afirmó que es un día de recuerdo y amor, especialmente para los padres, hermanos, familiares y amigos de las víctimas, pero también para la población que compartió la tragedia de Crans-Montana.

«El día de Año Nuevo nos golpeó una catástrofe inimaginable, una catástrofe que, me gustaría destacar, ha unido a toda Suiza en el dolor», dijo.

Esta tragedia ha causado una profunda consternación en Suiza, dijo. «Suiza se inclina ante aquellos que ya no están con nosotros y apoya a aquellos que tienen por delante una larga y ardua recuperación».

Suiza seguirá apoyando a todas las familias, tanto en el país como en el extranjero, cuyas vidas han cambiado de forma tan brutal e irrevocable a causa de esta catástrofe, afirmó. «Estamos profundamente agradecidos por las innumerables muestras de simpatía y el gran apoyo médico que hemos recibido tanto en el país como en el extranjero», indicó el presidente helvético.

La justicia debe descubrir las malas prácticas

La esperanza volverá, puntualizó, al explicar que ésta también surge de la certeza de que el sistema judicial suizo es capaz de descubrir y castigar las faltas de forma rápida e implacable, afirmó Parmelin.

«No solo tenemos una obligación estatal, sino también una responsabilidad moral». Sin embargo, el día de luto nacional también nos obliga a mirar hacia adelante, afirmó. Las autoridades responsables y los legisladores deben aprender las lecciones necesarias de lo ocurrido para garantizar que las instalaciones de acceso público cumplan en el futuro con los más altos estándares de seguridad posibles.

Para Parmelin, las palabras «inconcebible, indescriptible, invisible» reflejan en última instancia la perplejidad «que aún sentimos ante esta catástrofe».

«Inconcebible, porque un país en el que la rigurosidad y la fiabilidad son tan importantes como en el nuestro debe ser capaz de reconocer los riesgos que pueden acechar en cualquier lugar y en cualquier momento. Indescriptible, porque las palabras no bastan para describir o siquiera medir la pérdida, el dolor y el sufrimiento. A pesar de todo, hoy intentamos encontrar palabras. Hacemos bien en hacerlo. Porque el consuelo no solo se encuentra en el silencio, por muy reconfortante que sea. Invisible, después de todo, porque muchos de nuestros hijos ya no están con nosotros. Nos dejaron en un bar que llevaba el nombre de una constelación. A partir de ahora, seguirán brillando en nuestros recuerdos».

El martes 6 de enero, durante la cuarta conferencia de prensa sobre la tragedia, las autoridades de la comuna de Crans-Montana lamentaron «amargamente» la ausencia de control para la protección contra incendios en el bar Le Constellation desde 2019.

El bar en el que ocurrió la catástrofe por incendio en Crans-Montana fue inspeccionado por última vez en materia de protección contra incendios en 2019. Así lo acreditan documentos de las autoridades comunales. Todas las víctimas han sido identificadas.

La comuna de Crans-Montana indica en su comunicado que se realizaron 1.400 controles contra incendios en el territorio comunal en el año 2025, lamentando «profundamente haber descubierto una falta en los controles periódicos del bar Le Constellation durante el período 2020-2025».

Estas informaciones no han dejado satisfechos a los medios y las autoridades locales han estado bajo presión para explicar cómo es posible una tragedia tal. >>> Análisis al respecto:

Respuestas a algunas de las críticas a Suiza sobre la tragedia de Crans-Montana

El mortal incendio de Crans-Montana ha suscitado interrogantes y críticas en el extranjero: ¿cómo ha podido ocurrir una tragedia así en Suiza, considerada «el país de las normas»? Análisis e intento de explicación.

Máxima capacidad de 200 personas

El martes presentó los elementos fácticos que obran en su poder y que constituyen el expediente entregado el sábado 3 de enero al Ministerio Público (60 documentos). La investigación abarcó cerca de 60 años de archivos comunales. Estos documentos detallan todos los procedimientos administrativos relacionados con el bar, cuyos orígenes (1967) y transformación (2015) datan ambos de antes de la constitución de la comuna de Crans-Montana (2017).

Los informes mencionan un límite de capacidad de 100 personas para los locales de la planta baja y 100 personas para el sótano. En septiembre de 2025, una oficina externa especializada realizó un estudio acústico del bar «Le Constellation» y «confirmó el cumplimiento de las normas contra el ruido, sin detectar otros problemas», según la comuna.

¿Qué dice la ley suiza sobre el acceso de menores a bares?

Entre las 40 personas fallecidas en el incendio del Constellation, la mitad eran menores, dos de solo 14 años. ¿Qué dice la ley suiza sobre su acceso a bares y discotecas?

Se dilucida la responsabilidad de la autoridad local

Las investigaciones iniciales sugieren que el incendio mortal que arrasó un bar en la estación suiza de Crans-Montana el 1 de enero comenzó cuando bengalas encendieron el techo. El fuego causó 40 muertes y 116 personas heridas.

«La justicia determinará la influencia que tuvo tal incumplimiento en la cadena de causalidad que condujo a la tragedia», subraya la autoridad local. La comuna añade que «asumirá toda la responsabilidad que la justicia determine». Asimismo, «continuará emprendiendo todo lo que esté a su alcance para que semejante tragedia no vuelva a ocurrir».

«Hubo negligencia por parte del operador del bar (…) Existía una cultura del riesgo desmedida que iba más allá de los controles realizados», declaró el martes ante los medios en Crans-Montana Nicolas Féraud, presidente de la comuna de Crans-Montana. «Esto puso en peligro a la clientela y al personal», afirmó.

Dijo que el Servicio de Seguridad de la comuna «nunca recibió ninguna alerta» en relación con problemas en el bar. También confirmó que había una puerta de emergencia en el sótano, sin poder precisar si estaba abierta, cerrada o bloqueada.

Domingo 4 de enero

Las 40 víctimas mortales del incendio de Crans-Montana han sido identificadas este domingo, informóEnlace externo la Policía Cantonal del Valais. Sus familias ya han sido informadas. (Ocho cuerpos fueron identificados el sábado y entregados a sus familias y este domingo se identificaron 32 cuerpos). La mitad tenía menos de 18 años.

Se trata de 22 personas de nacionalidad suiza (de entre 14 y 31 años) y entre ellas, una doble nacional franco-suiza de 24 años.

En total, son 18 personas de nacionalidad extranjera: Ocho francesas (de 14 a 39 años), y una de ellas, de 15 años, también con las nacionalidades de Israel y de Gran Bretaña. Seis italianas (de 15 y 16 años) y una de ellas (16) también con la nacionalidad de los Emiratos Árabes Unidos. Una persona belga (17 años); una, portuguesa (22 años); una, rumana (18 años) y una, turca (18 años).

Se ha previsto una jornada de duelo nacional el viernes 9 de enero, anunció el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en la prensa dominical.

Investigación penal

El sábado 3 de enero, las autoridades indicaron que los primeros elementos de la investigación, dirigida por el Ministerio Público del Valais, han llevado a la apertura de una investigación penal contra la pareja propietaria de este bar, indicaron este sábado la policía cantonal y el Ministerio Público valesano en un comunicadoEnlace externo conjunto.

Por otra parte, las autoridades municipales entregaron el expediente sobre los controles de seguridad efectuados en el bar Le Constellation, anunció ese mismo sábado la fiscal general valesana, Beatrice Pilloud.

La causa: las investigaciones siguen

Tras el incendio ocurrido alrededor de la 1:30 a.m. del 1 de enero de 2026 se abrió de inmediato una investigación para esclarecer las causas del incidente que el presidente suizo Guy Parmelin ha calificado como «una de las peores tragedias de Suiza».

«Fue abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio. Todas las pistas son exploradas y ninguna es dejada al abandono. De las hipótesis, algunas se confirman hoy. Todo deja pensar que el fuego partió de velas incandescentes o fuegos de bengala que fueron puestas en la boca de botellas de champaña, situadas muy cerca del plafón que habría provocado un fuego muy rápido y general», señaló Béatrice Pilloud, procuradora general del Valais en la conferencia del viernes 2 de enero.

Esta es una de las imágenes que han circulado en los medios sociales y que forman parte de las pistas a seguir para concluir la razón del incendio que se cobró la vida de 40 personas en un bar en Crans-Montana, Suiza. Screenshot/X

Según los primeros elementos y testimonios recopilados, el incendio habría provocado una explosión y un fuego generalizado en el local. Velas pirotécnicas podrían estar en el origen del siniestro mortal. La investigación también debe centrarse en la instalación de espuma acústica que expandió el fuego en el techo. Se determinará si este material insonorizante cumplía con las normas y si fue el origen de la catástrofe.

Fotos y videos que circulan en línea y que muestran una rápida propagación del fuego en el techo del sótano del bar, recubierto con una espuma acústica, son parte de los elementos a analizar en la investigación.

«Para llegar a esos primeros resultados, hay videos que han sido obtenidos y analizados y personas cuyos testimonios han sido escuchados, entre las audiciones que se realizan actualmente», dijo Pilloud en el encuentro con la prensa que tuvo lugar en Sion.

>>>Testigos en Crans-Montana describen cómo lograron escapar del incendio en el bar ‘Le Constellation’ y comparten sus reacciones ante la tragedia:

La investigación también está verificando si la espuma aislante del techo del bar fue responsable de la rápida propagación del fuego. La pesquisa se centrará además en las renovaciones previas del local y los materiales utilizados, la disponibilidad de sistemas adecuados de extinción y rutas de escape, así como el número de personas que se encontraban en el bar cuando comenzó el incendio.

Ya el viernes la fiscal Béatrice Pilloud no descartaba la investigación para esclarecer la responsabilidad penal de estos hechos.

«Según los resultados de la investigación y a medida que se adopten las medidas de la instrucción y la investigación, existirá la posibilidad o no de examinar si hay una responsabilidad penal que implique a personas», afirmó Béatrice Pilloud ante la prensa.

«Si efectivamente este fuera el caso, y si estas personas siguen con vida, la instrucción se abrirá contra ellas por incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales por negligencia», anotó.

Este paso se ha dado este sábado con una instrucción penal abierta para la pareja propietaria del bar.

Cuarenta muertes y 116 personas heridas

En lo que respecta a las 40 personas fallecidas, su identificación continuó sin descanso y se anunció su conclusión el domingo pasadas las 20:00 horas de la noche. Fue «la prioridad absoluta de la policía cantonal», declaró el jefe de la policía valesana, Frédéric Gisler desde el viernes.

El balance del violento incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo indicado el 6 de enero es de 40 muertos y 116 heridos, la mayoría de gravedad.

Identificadas las personas heridas

El 5 de enero por la noche se anuncio que todas las personas heridas habían podido ser formalmente identificadas. Casi tres cuartas partes son suizas: se trata de 69 personas, una de ellas tiene doble nacionalidad belga-suiza.

En la lista de personas heridas también se encuentran 21 francesas, 10 italianas, cuatro serbias, dos polacas, una belga, una portuguesa, una checa, una bosnia, una de Luxemburgo, una la República del Congo y otra de Australia. De origen binacional hay un una persona franco-finlandesa, una franco-italiana y una italiana-filipina.

Originalmente la Policía cantonal había comunicado la cifra de 119 Enlace externopersonas heridas. En realidad, se atribuyeron al evento tres personas que fueron atendidas en la sala de urgencias esa noche en el hospital más cercano, pero que no estaban relacionadas con él.

La línea de ayuda para las familias afectadas y para dar testimonio + 41 848 112 117 se mantuvo activa hasta la tarde del 6 de enero, debido al número muy bajo de nuevas llamadas tras haberse identificado las personas afectadas en el incendio. En total se atendieron 1300 llamadas y 280 mensajes fueron tratados en los seis días de funcionamiento de la línea.

Agradecimiento a las manos que rescataron víctimas

También se ha agradecido a todas aquellas personas que apoyaron con las tareas de rescate de las personas afectadas. Entre ellas, hay un joven, seguro de entre muchos, que tendió su mano a esta joven para salir del bar:

Atención hospitalaria internacional

El viernes 2 de enero se indicó que 50 personas heridas reciben ya o recibirán atención en hospitales especializados en otros países europeos. Varias personas ya han sido transferidas a centros especializados para quemaduras extremas en Francia, Italia, Bélgica o Alemania.

Debido al elevado número de las y los pacientes que sufren quemaduras graves tras la tragedia de Crans-Montana y teniendo en cuenta la duración del tratamiento, que debería prolongarse durante varios meses, Suiza, pese a contar con unidades especializadas en los hospitales universitarios de Lausana y Zúrich, no dispone de las capacidades suficientes para una atención a largo plazo, indica un comunicadoEnlace externo de la Oficina Federal de la Protección a la Población del Gobierno de Suiza. Estas transferencias se han catalogado como médicamente urgentes.

Crans-Montana, centro de la pesadilla

La localidad de Crans-Montana, un municipio de menos de 11.000 habitantes en una meseta sobre la ciudad de Sierre (en francés; y Siders, en alemán) en el cantón suizo del Valais en el suroeste del Suiza, ha sido el centro de esta tragedia que ha recorrido el mundo entero a través de los medios sociales y los medios de comunicación.

Situada a 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar es sobre todo conocida por sus vistas al Cervino en el corazón de los Alpes suizos y sus competiciones de esquí. También es un destino muy recurrido por el turismo, sobre todo nacional, y no solo en invierno, por sus rutas de senderismo y sus paisajes.

La población de Crans-Montana sin el pasaporte suizo ocupa el 36,28 % del total (3.808 de 10.496, según cifrasEnlace externo de 2024 de la Oficina Federal de Estadísticas). El bar donde ocurrió el siniestro, Le Constellation, se ubica en la Calle Central de la localidad.

Crans-Montana es un poblado en el suroeste de Suiza, en la parte francófona del país y es un destino turístico frecuentado por turismo nacional e internacional. SWI/Map.geo

Adaptación informativa, Patricia Islas. Este artículo, publicado el 2 de enero tras la tercera conferencia de prensa sobre el caso, ha sido constantemente actualizado.

El primer artículo de seguimiento realizado en la inmediatez del incidente, publicado el 1 de enero y actualizado el 2 de enero, es el siguiente:

Cuarenta personas fallecidas en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza

Alrededor de cuarenta personas perdieron la vida y otras 115 están gravemente heridas a causa del incendio ocurrido en un bar de la conocida estación turística de Crans-Montana, en el cantón del Valais en Suiza.

Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana

La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia.

Otras noticias breves al respecto:

Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana

La cooperación, relevante para atender a las personas heridas en el incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza.

Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar

El balance de víctimas no ha variado – 40 muertos y 115 heridos graves – pero podría aumentar, según un funcionario suizo.

