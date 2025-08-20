Haití lamenta la muerte de dos agentes de la Policía en un «accidente» con un dron

3 minutos

Puerto Príncipe, 20 ago (EFE).- Las autoridades de Haití lamentaron este miércoles la muerte de dos agentes y las graves heridas sufridas por otros dos miembros de las unidades de operaciones especiales SWAT de la Policía Nacional en Kenscoff, en el este de Puerto Príncipe, tras un «accidente» con un dron.

De acuerdo a las autoridades, informes preliminares indican que el dron explotó la noche del martes cuando era transportado por unos vecinos «en un gesto de buena fe».

La jefatura de la Policía Nacional de Haití (PNH) indicó que los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente y que se está llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Sin embargo, el Sindicato de la Policía Nacional cuestionó la versión oficial, afirmando que «la situación es más preocupante de lo que se presenta».

Este miércoles, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, dijo sentir «profunda emoción» ante la memoria de los policías del «trágico accidente», transmitiendo sus condolencias a las familias en duelo, al tiempo que expresó su solidaridad con los heridos, sus familiares y toda la Policía Nacional de Haití.

«Este doloroso suceso nos recuerda la urgencia de reforzar la protección y la resiliencia de nuestras fuerzas del orden. El Estado reafirma su determinación de dotar a la Policía Nacional de Haití de mayores medios para que pueda cumplir su misión», dijo Saint-Cyr en un comunicado.

Apoyo a las fuerzas de seguridad

Por su parte, el primer ministro, Fils-Aimé, afirmó que «estos hombres y mujeres (policías) encarnan la autoridad y la soberanía del Estado, y su compromiso es la garantía de la seguridad y la estabilidad de la nación».

«El Estado reafirma solemnemente que ningún sacrificio será en vano. Se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a nuestros policías, reforzar la seguridad nacional y afirmar de manera inequívoca la autoridad del Estado frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestro pueblo», dijo el jefe de Gabinete en un comunicado.

Además el nuevo director general de la Policía, André Jonas Vladimir Paraison, visitó este miércoles la base de las unidades SWAT, situada en Clercine, en el municipio de Tabarre, en la capital.

Esta visita se ha realizado con el fin de «reafirmar el compromiso de la PNH de apoyar a sus agentes y mantener el orden y la paz en todo el territorio nacional».

Al duelo se sumó la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, que se declaró «profundamente entristecida por la trágica pérdida de dos valientes agentes del equipo SWAT» y por las heridas sufridas por otros policías.

La Policía haitiana, con el apoyo de una misión multinacional de casi 1.000 agentes liderados por Kenia, hacen frente a las poderosas bandas armadas que han tomado casi todo el territorio de Puerto Príncipe, donde siembran el terror con asesinatos, violaciones y obligan al desplazamiento de miles de personas.

Si bien las bandas siguen desangrando a este país, cientos de sus miembros han sido asesinados durante enfrentamientos con la PNH y las fuerzas multinacionales de apoyo a la seguridad, por los drones kamikazes lanzados desde hace varios meses o por miembros de la población civil.

Este mes, el presidente del CPT saliente, Fritz Alphonse Jean, recordó que policías haitianos reciben entrenamiento de Canadá para el manejo de drones, así como el apoyo «continuo» de Estados Unidos a las fuerzas especializadas de la Policía Nacional. EFE

