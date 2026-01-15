Hallan seis cuerpos incinerados en la costa de Ecuador

afp_tickers

2 minutos

La policía de Ecuador halló seis cuerpos incinerados en la costera provincia de Santa Elena (suroeste), en medio de un inicio de año violento en la nación azotada por el crimen organizado, informó este miércoles un jefe policial.

El fin de semana la Policía reportó el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en una playa en la localidad de Puerto López, en la provincia de Manabi, a unos 100 kilómetros de Santa Elena.

Los cuerpos quemados están en los laboratorios de Medicina Legal de Santa Elena para su plena identificación, pero autoridades y familiares presumen que se trata de un grupo de seis jóvenes que salieron de paseo en tres motos el 3 de enero desde la vecina provincia de Guayas (suroeste).

Las autoridades encontraron una de las motocicletas, por lo que pudieron dar con «el lugar exacto donde se encontraban los seis cuerpos de estas personas incineradas», dijo el miércoles el jefe policial de Santa Elena, William Reyes, en una declaración difundida por el canal Teleamazonas.

Rosa Holguín, hermana de uno de los fallecidos, estima que «el mismo día que los secuestraron (…) los mataron».

La policía no ha ofrecido más detalles sobre la posible causa de este crimen.

Pese a los frecuentes estados de excepción y la militarización de zonas conflictivas, el gobierno del presidente Daniel Noboa no ha logrado reducir las muertes violentas en el país.

Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en Ecuador, que cerró 2025 con una tasa de homicidios récord cercana a los 52 por cada 100.000 habitantes, según cálculos preliminares del Observatorio del Crimen Organizado.

pld/mvl