The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Hallan sin vida a lideresa trans en el noroeste de Colombia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 30 sep (EFE).- La profesora universitaria y lideresa trans Victoria Strauss fue hallada sin vida en el caserío colombiano de Santa Elena, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este martes una ONG que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos y procesos de desarrollo local.

«Victoria Strauss, reconocida profesora universitaria, lideresa y activista trans en Medellín, fue hallada sin vida en Santa Elena», detalló la Fundación Sumapaz en su cuenta de X.

La politóloga, quien fue defensora de derechos y también consejera de paz de Medellín (la capital departamental de Antioquia) entre 2017 y 2019, fue reportada como desaparecida el lunes pasado.

Varias organizaciones pidieron a las autoridades investigar el caso.

«Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia», dijo en redes sociales la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

La organización añadió: «Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad».

La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que entre enero y septiembre de este año han sido asesinados en el país 151 líderes sociales.

Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió a finales de julio pasado que el número de homicidios contra defensores de derechos humanos podría superar el del año pasado (191), tras reportar 129 denuncias en lo que va de 2025, de las cuales ha podido verificar 41.

La ONU expresó su preocupación por el contexto de violencia que enfrentan los defensores, señalando que los homicidios no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan «interrumpir o destruir procesos organizativos y comunitarios, especialmente en contextos de control social ejercido por grupos armados no estatales». EFE

ocm/jga/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR