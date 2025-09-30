Hallan sin vida a una lideresa trans defensora de los derechos humanos en Colombia

Bogotá, 30 sep (EFE).- La profesora universitaria y lideresa trans Victoria Strauss fue hallada sin vida en el caserío colombiano de Santa Elena, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este martes una ONG que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos y procesos de desarrollo local.

«Victoria Strauss, reconocida profesora universitaria, lideresa y activista trans en Medellín, fue hallada sin vida en Santa Elena», detalló la Fundación Sumapaz en su cuenta de X.

La politóloga, quien fue defensora de derechos y también consejera de paz de Medellín, la capital departamental de Antioquia, entre 2017 y 2019, fue reportada como desaparecida el lunes pasado.

Varias organizaciones pidieron a las autoridades investigar el caso.

«Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia», dijo en redes sociales la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

La organización añadió: «Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad».

La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que entre enero y septiembre de este año han sido asesinados en el país 151 líderes sociales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió a finales de julio pasado que el número de homicidios contra defensores de derechos humanos podría superar el del año pasado (191), tras reportar 129 denuncias en lo que va de 2025, de las cuales ha podido verificar 41.

La ONU expresó su preocupación por el contexto de violencia que enfrentan los defensores, señalando que los homicidios no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan «interrumpir o destruir procesos organizativos y comunitarios, especialmente en contextos de control social ejercido por grupos armados no estatales». EFE

