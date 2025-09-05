Hamás, tras 700 días de ofensiva israelí en Gaza: «Es una vergüenza para la humanidad»

Jerusalén, 5 sep (EFE).- La organización islamista Hamás tildó de «vergüenza para la humanidad» la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza que este viernes cumple 700 días mientras los militares israelíes continúan con su asedio contra el enclave y avanzando en los planes de ocupación de la ciudad de Gaza.

«La brutal guerra de exterminio librada por la entidad fascista de ocupación contra civiles inocentes y la infraestructura de nuestro pueblo en la Franja de Gaza cumple 700 días. Su ejército terrorista continúa con sus sangrientas masacres, dejando decenas de miles de muertos y desaparecidos, la mayoría niños y mujeres», denuncia Hamás en su comunicado.

Los islamistas lamentan que el «mundo haya presenciado en sonido e imagen, el genocidio más horrible de la historia moderna» y acusó al Gobierno de Benjamín Netnayahu de haber «violado todas las leyes internacionales y normas humanitarias diseñadas para proteger a los civiles en las guerras».

«(…) Ha declarado abiertamente su intención de exterminar y desplazar a nuestro pueblo mediante masacres, hambruna, asedio y privación de todos los bienes básicos», agregó.

El 7 de octubre de 2023 las milicias palestinas lanzaron el peor ataque en territorio israelí desde la creación del Estado de Israel en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 250, entre ellos niños y bebés.

Casi dos años después, las milicias palestinas todavía retienen a 48 cautivos -se estima que solo una veintena de ellos siguen con vida- y se han mostrado a favor de liberarlos a través de un acuerdo de alto el fuego con Israel que suponga el fin definitivo de la ofensiva en Gaza y la retirada total de sus tropas.

«Si bien Hamás ha mostrado plena flexibilidad para alcanzar un acuerdo que conduzca al cese de las hostilidades y al intercambio de prisioneros, el criminal de guerra Netanyahu insiste en obstruir y frustrar los esfuerzos de los mediadores y en proseguir con sus planes de genocidio y desplazamiento en una guerra sin fin», dijo sobre las bloqueadas negociaciones para poner fin a la ofensiva israelí.

En este sentido, el grupo palestino advirtió que las declaraciones emitidas por algunos países europeos y organismos de derechos humanos denunciando la «agresión, guerra de genocidio y hambruna, ya no son suficientes», y pidió «acciones punitivas» contra Israel. EFE

ngg/alf