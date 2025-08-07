Hamás a Netanyahu: «Expandir la agresión no será pan comido. El precio será alto»

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 7 ago (EFE).- La organización islamista palestina Hamás advirtió este jueves en un comunicado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que expandir su actual ofensiva en Gaza «no será pan comido» y que le conllevará «pagar un alto precio» con más bajas entre los soldados israelíes.

El comunicado del grupo palestino llega después de que Netanyahu, en una entrevista con el canal estadounidense Fox horas antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre la ofensiva israelí en Gaza, confirmó que tiene la intención de ocupar toda la Franja, si bien dijo que no quiere gobernarla.

«Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza», se indica en el comunicado.

Además, para Hamás el anuncio de Netanyahu, en el que también dijo que de la gobernanza de la Franja se encargarán «fuerzas árabes» sin la presencia de Hamás, «representa un claro cambio de rumbo en las negociaciones» para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

«Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman sin lugar a dudas que busca deshacerse de sus prisioneros (en alusión a los rehenes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela», aseveró el grupo palestino.

El plan de ocupación total de la Franja tiene que ser validado por el gabinete de seguridad, órgano que gestiona la ofensiva, que sigue reunido desde las 18.00 hora local en la Oficina del primer ministro en Jerusalén. EFE

