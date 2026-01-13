Hamás busca una nueva jerarquía en medio de la incertidumbre

2 minutos

Hamás prepara elecciones internas luego de meses de dirección colegiada, con el fin de garantizar un papel en el futuro en la Franja de Gaza, destruida por la guerra con Israel.

La organización debe renovar su jerarquía tras la muerte de Ismail Haniyeh, jefe político abatido por Israel en Teherán en julio de 2024 y también reemplazar a Yahya Sinuar, ideólogo del 7 de octubre, muerto en octubre del mismo año en Rafah (sur de Gaza).

Un responsable confirmó a AFP el lunes que el nombramiento de un dirigente debe darse «en los primeros meses de 2026».

El proceso incluye la elección de un Consejo de la Shura de 50 miembros, dominada por figuras religiosas, con representantes de Hamás en Gaza, Cisjordania ocupada y el extranjero.

La Shura, a su vez, elige cada cuatro años a los 18 miembros del Buró político y a su jefe.

Pese a la opacidad de las instancias dirigentes del movimiento, todas las fuentes consultadas por AFP mencionan a dos favoritos.

Jalil al Hayya, de 65 años, ocupa funciones directivas al interior de Hamás desde al menos 2006.

Originario de Gaza, es el encargado de las negociaciones con Israel a través de los mediadores, Catar, Egipto y Estados Unidos, y tiene el apoyo del brazo militar, las brigadas Ezedin Al Qasam.

El otro favorito es Jaled Mechal, ex jefe del buró político, nacido en Cisjordania y quien nunca vivió en Gaza.

«Mechal supervisó la transformación de Hamás, de una organización exclusivamente terrorista a una entidad híbrida, a la vez terrorista y política», asegura el CEP.

A los 69 años de edad, dirige el buró de la diáspora del movimiento.

