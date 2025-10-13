The Swiss voice in the world since 1935
Hamás confirma la liberación de 20 rehenes en manos del grupo

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Izz ad-Din al-Qassam, anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Las Brigadas Al-Qassam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza», indicó la organización en un comunicado.EFE

